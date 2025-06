Come vestirsi in barca? Jacqueline Kennedy Onassis insegna

Ha lanciato i pantaloni a sigaretta con l'orlo poco sopra la caviglia, detti capri, da indossare a piedi nudi o con i mocassini. Il foulard legato sotto il mento per proteggere i capelli e gli occhiali da sole oversize. La maglia a righe, i classici colori nautici. Lo stile di Jackie Kennedy Onassis in barca è il perfetto esempio di eleganza disinvolta, un mix di chic senza sforzo e praticità, adatto a la vie en plein air ma sempre sofisticato. Un quiet luxury ante litteram preso ancora oggi come modello a bordo e non solo.

Lo sanno bene gli stilisti che anche in questa stagione hanno fatto sfilare una gamma di creazioni studiate ad hoc per essere sulla cresta dell’onda... fashion.

Ma come fanno i marinai…

Bermuda, camicie, gonne, abiti corti e lunghi… Qual è la chiave in comune tra questi capi? Il trend delle righe. Lo stile navy - o marinaio - piace sempre ed è perfetto per trascorrere le vacanze in barca, tra yacht, vela e motoscafi, per coloro che non vogliono rinunciare ad essere glam nemmeno in mezzo al mare. Da Alberta Ferretti a Oscar de la Renta fino a Proenza Schouler e Ralph Lauren, chi ama essere classy anche solcando le onde può contare sulle maison che portano sempre alta la stampa rigata, per afferrare il timone come un perfetto marinaio. Avanti ciurma!

Passione righe, i look in passerella



Palette di abiti

In barca la comodità è di rigore, unita ovviamente allo stile, che non deve mai mancare. La soluzione migliore? Un vestito da infilare e via, il look è fatto! Ce n’è per tutti i gusti: dai caftani lunghi e corti e ai vestiti micro o longuette, come quelli di Genny, agli abiti “polo” in cotone, in chiffon dallo scollo a barchetta o dal taglio a canotta, come le creazioni di Ralph Lauren. Le fashioniste possono ritenersi soddisfatte!

Abiti lunghi e caftani

La trasparenza elegante del crochet

La moda del crochet non passa mai. I capi realizzati all’uncinetto sono perfetti per coprire il costume al momento del lunch o per leggere un magazine e fare due chiacchiere sedute sul divanetto mentre si naviga. Dal nero – per mini-dress e abiti anche frangiati come quelli di Carolina Herrera e Oscar de la Renta - al bianco, come il vestito lungo di Ralph Lauren dallo scollo a barchetta, passando per nuances neutre. Il gioiellino bon ton? Il body/costume intero rosa cipria di Chloé.

Crochet da mattino a sera



Il mare ai piedi

I puristi vorrebbero piedi rigorosamente nudi ma come non pensare alla classica scarpa da barca da indossare illibata sul pavimento in teak? Timberland docet, con le sue calzature in pelle con i lacci per gli amanti della vita in mezzo al mare. Le classiche sono marroni e stanno bene sotto shorts, pantaloni capri, gonnelline e abitini... ma anche abbinate ai jeans, per un look da sfoggiare in città senza abbandonare la classe del boat mood. Per chi ama palette più variegate può scegliere tra il bordeaux e il blu fino al tortora e al colore della schiuma del mare, il bianco.

Da abbinare a mises dalle linee semplici ma anche a look mannish, sono perfette le espadrillas. Basse con una leggera bordatura in corda, per passare da un piano all’altro del bolide marino, e classiche con zeppa, per vivere una cena senza rinunciare allo slancio della scarpa alta. Realizzate in tela o in crochet, le espadrillas sono dei “sempreverde”: nei colori neutri come il bianco, il blu e il nero vanno per la maggiore, come propongono Alejandra Alonso Rojas e Ralph Lauren, ma anche quelle dalle nuances più originali stanno spopolando.

L’universo delle sirenette sta… in una borsa di rafia

A bordo non deve mancare una bella e capiente borsa con dentro la crema solare, l’acqua, un libro, uno specchietto… se la bag è di rafia ancora meglio! Le borse di paglia (ci sono anche gli zainetti) sono leggere e pratiche. Elie Saab, ad esempio, le propone ampie, morbide e capienti.

Il cappello a falda larga: ciao diva!

Il sole picchia forte e testa e viso devono essere protetti per evitare scottature e colpi di calore. Oltre a foulard e bandana stretti intorno al capo, i cappelli di paglia a falda larga - dalle tonalità sia chiare che scure - sono perfetti per navigare come vere e proprie dive, sempre che non arrivino, ovviamente, folate di libeccio o Mistral, nel qual caso meglio sempre e comunque un berretto a visiera. Un esempio di copricapo glamour per un bagno di sole in rada? Quello di taglio over di Zimmermann.

E voi quale trend marino preferite per solcare i mari?

