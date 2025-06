Dimenticate il classico nero, il solito marrone, il tartaruga o le sfumature neutre. Gli occhiali da sole della SS25 vanno ben oltre. In questa stagione, i colori esplodono come fuochi d’artificio e le lenti si trasformano in un trip di travolgenti pigmenti.

Una dichiarazione di stile fatta di montature rosa confetto, occhiali all over arancio intenso, verdi menta o viola romantico che sembrano uscite da un videogioco Anni 90. O richiamano echi degli Anni 70, epoca in cui la moda non conosceva davvero confini.

Loewe SS25 Credit: Launchmetrics

Da Etro a Pierre Cardin, da Luisa Beccaria a Gucci fino a Fendi, dalle passerelle arriva un’indicazione forte e chiara: guai a passare inosservati!

Da sinistra, Ferrari, Alexander McQueen e Fendi Credit: Launchmetrics

E le forme? Oversize, geometriche, vintage stile Matrix remixato per la Gen Z. E ancora, cat-eye che strizzano l’occhio all’iconica Twiggy e modelli da hipster con lenti super pop. Minimo comune denominatore: evidenti, impattanti.

La moda, del resto, è anche mood. Un invito a ridere, giocare, esprimere se stessi, osare e non prendersi troppo sul serio… sotto il solleone. Via libera alla leggerezza, dunque, e al gioco visivo.

Il consiglio di X-Style

Volete fare risaltare gli occhiali colorati? Lasciate che siano i protagonisti assoluti delle vostre mise optando per look dai toni neutri o total black. Oppure abbinateli a bag e scarpe dalle nuances complementari per un effetto triplo Wow.