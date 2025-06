Taormina Film Festival, i look più belli sul red carpet

Fascino senza tempo e glamour internazionale conquistano l’estate siciliana con il Taormina Film Festival, evento giunto alla 71esima edizione che, fino al 14 giugno, porterà nella cittadina cinema e attori di alto grido. La madrina? L’attrice Valeria Solarino.

Il primo red carpet è stato incandescente, calcato da personaggi che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Parliamo, in primis, del grande Michael Douglas: il divo hollywoodiano, che ha ricevuto il Taormina Excellence Achievement Award al Teatro Antico, si è dimostrato davvero disponibile con i fan, rilasciando autografi e scattando selfie.

Il grande Michael Douglas Credit: Getty Images

Tra gli arrivi, applausi per Norman Reedus, che interpreta Daryl Dixton di “The Walking Dead”, giunto nell’isola per presentare il film d’apertura “Ballerina”. Con lui, il regista Len Wiseman e l’attore James Franco, sul tappeto rosso con la fidanzata Izabel Pakzad.

L'attore James Franco con la fidanzata Izabel Pakzad Credit: Getty Images

Siamo a Taormina e il fascino italiano risplende. L’attrice Alessandra Mastronardi, tra le giurate del Festival, ha incantato con il suo sorriso mozzafiato in un total look neo-vintage Louis Vuitton. Con lei gli altri giurati di questa edizione, sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, composta da Da’Vine Joy Randolph, premio Oscar per “The Holdovers”, la costumista Sandy Powell, tre volte premio Oscar, il giornalista cinematografico Steven Gaydos e Ilenia Pastorelli.

Alessandra Mastronardi, attrice e membro della giuria della 71esima edizione del Taormina Film Festival Credit: Getty Images

Tra le altre star femminili sul red carpet la cantante Nina Zilli, che ha aperto il Festival con un’esibizione tra cinema e musica, Sarah Felberbaum, Lucrezia Guidone e Beatrice Valli con il fidanzato Marco Fantini.

La cantante Nina Zilli sul palco durante la performance d-apertura della prima serata della 71esima edizione del Taormina Film Festival Credit: Getty Images

Sarah Felberbaum Credit: Getty Images

Lucrezia Guidone Credit: Getty Images

Beatrice Valli e il fidanzato Marco Fantini Credit: Getty Images

E ora cresce il pathos per questa sera. Attesissimo l’arrivo della grande attrice e icona del cinema francese Catherine Deneuve.

