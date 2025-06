Taormina tra le stelle

Un red carpet lungo settant’anni: il Taormina Film Festival torna dal 10 al 14 giugno con grandi nomi, cinema d’autore e un’edizione che mette in primo piano le protagoniste femminili del grande schermo

Dal mito alla modernità: la storia di un’icona del cinema

Sette decenni di cinema, eleganza e visioni internazionali: il Taormina Film Festival, nato nel 1955 a Messina e approdato stabilmente nella perla del Mediterraneo nel 1971, è oggi una delle manifestazioni cinematografiche più longeve d’Europa. Con il maestoso Teatro Antico come scenografia naturale, il festival ha ospitato leggende come Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marlon Brando, Sophia Loren, Tom Cruise, Francis Ford Coppola.

Oggi, sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, il festival continua a reinventarsi, unendo glamour, contenuto e un’agenda sempre più internazionale.

Premi, première e grandi protagoniste

Ad aprire il sipario il 10 giugno sarà Ballerina di Len Wiseman, spin-off della saga John Wick, con una magnetica Ana de Armas. La chiusura sarà affidata alla commedia italiana L’amore sta bene su tutto, firmata da Giampaolo Morelli con un cast all star. Ma a catturare l’attenzione sarà soprattutto la parata di ospiti internazionali e premi di prestigio che toccheranno tutte le sfumature del cinema d’autore e popolare.

Tra i premi più attesi, il Taormina Excellence Award a Helen Hunt, interprete e regista capace di passare con naturalezza dal mainstream alla direzione indipendente. Premio Oscar, quattro Golden Globe e quattro Emmy Awards: la Hunt torna sulla scena italiana come simbolo di versatilità, misura e profondità, in una carriera che ha lasciato il segno sia sul grande che sul piccolo schermo.

Altro momento iconico sarà l’omaggio a Catherine Deneuve, regina del cinema francese, che riceverà il Taormina Achievement Award. Icona di stile, musa di registi come Buñuel, Polanski e Ozon, Deneuve incarna da oltre cinquant’anni un’idea di femminilità sofisticata e senza tempo.

Ma è anche l’Italia a risplendere: Monica Bellucci, protagonista del manifesto ufficiale del festival per i 25 anni di Malèna, riceverà un Premio Speciale Internazionale. Un tributo alla bellezza e alla forza scenica di un film diventato simbolo. Il legame tra Bellucci, Tornatore e Taormina si fa così immagine e racconto condiviso.

A completare il parterre femminile premiato, la poliedrica Olivia Wilde, che si è distinta negli ultimi anni come regista di grande impatto con Booksmart e Don’t Worry Darling, e Luisa Ranieri, interprete tra le più solide e riconoscibili del nostro cinema, premiata per un percorso che ha saputo unire teatro, TV e grande schermo con coerenza e autenticità.

Una direzione al femminile che detta il passo

In questa 71ª edizione, il femminile non è solo celebrato: è integrato, vissuto e messo a fuoco in ogni aspetto del festival. A cominciare dalla direzione artistica di Tiziana Rocca, che firma un programma equilibrato tra spettacolo e visione, eleganza e contenuti. Sul palco del Teatro Antico salirà come madrina del festival Valeria Solarino, volto del cinema italiano contemporaneo, elegante e intenso, capace di coniugare fascino e credibilità.

Anche la giuria internazionale riflette questo approccio: a presiederla sarà Da’Vine Joy Randolph, Oscar 2024 per The Holdovers, affiancata da professioniste di altissimo profilo come la costumista Sandy Powell, tre volte premio Oscar, e le attrici Alessandra Mastronardi e Ilenia Pastorelli, insieme a Steven Gaydos, vicepresidente di Variety.

L’11 giugno è atteso il panel "Le Donne, non le Dive", curato da Tiziana Rocca, che ospiterà tra le altre Iris Knobloch, presidente del Festival di Cannes. Un confronto aperto, senza retorica, su potere creativo, identità e leadership femminile nel mondo del cinema.

E non mancherà un gesto simbolico ma incisivo: il treno Intercity Roma-Taormina, decorato con i volti storici delle dive internazionali, sarà in circolazione fino a settembre. Un viaggio visivo che unisce passato e presente, per raccontare una storia di talento, bellezza e presenza femminile lunga quanto la settima arte stessa.

Giganti del cinema: lo stile maschile sul red carpet

Il Taormina Film Festival 2025 non dimentica di celebrare anche il grande cinema al maschile, con una serie di premi che confermano l’altissimo profilo internazionale della manifestazione. In cima alla lista, Martin Scorsese, uno dei massimi autori viventi, che riceverà il Taormina Lifetime Achievement Award: un riconoscimento al genio che ha riscritto i codici del cinema moderno, da Taxi Driver a The Irishman.

Al suo fianco, Michael Douglas, premiato con il Excellence Achievement Award. Con una carriera che spazia da film simbolo come Wall Street a successi recenti come The Kominsky Method, Douglas rappresenta l’archetipo dell’attore-produttore hollywoodiano, capace di attraversare generi, epoche e pubblici.

Completano la rosa maschile Geoffrey Rush, James Franco, Billy Zane, Dennis Quaid, Rupert Everett (e due nomi amatissimi dal pubblico italiano: Enrico Brignano e Salvatore Esposito. Presenze diverse per stile e generazione, ma accomunate da una visione chiara del mestiere e da carriere solide e trasversali.

