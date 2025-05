Il Festival di Cannes ha riportato in passerella tutto il glamour che solo la Croisette sa offrire. Tra anteprime internazionali e standing ovation, sono stati i look sul red carpet a rubare la scena, trasformando il Palais des Festivals in una vera e propria passerella sotto le stelle.

Ecco alcuni dei look più discussi:

Angelina Jolie in Brunello Cucinelli -Voto: 9

L'angelo di Cannes è tornato. Fasciata in un abito fluido che gioca con i toni champagne e la luce del tramonto, Angelina sceglie un'eleganza senza tempo, con capelli sciolti e labbra nude. La Jolie non ha bisogno di stupire: le basta essere se stessa per rubare la scena.

Credit: Getty Images

Natalie Portman in Dior- Voto: 8

Deliziosa e impeccabile. L’attrice non sbaglia un colpo e porta a Cannes un’eleganza parigina raffinata, con bustier strutturato e tulle da sogno. Un cigno nero in versione romantica.

Credit: Getty Images

Carla Bruni in Roberto Cavalli- Voto: 7

La signora in rosso Carla Bruni opta (come sempre) per la seduzione. Sexy ma misurata, l'ex première dame conquista la Croisette.

Un abito asimmetrico a una manica, in velluto devoré rosso di Pompei, firmato da Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli.

Credit: Getty Images

Jennifer Lawrence in Dior - Voto: 9.5

Jennifer domina il red carpet come una vera first lady del cinema.

Per la première, ha scelto un abito haute couture che unisce classicismo e modernità: un capolavoro sartoriale scultoreo su misura - in taffetà di seta - caratterizzato da un plissé a più strati, senza spalline, che abbraccia il busto e si apre in una gonna voluminosa effetto corolla.

Credit: Getty Images

Philippine Leroy-Beaulieu in Saint Laurent - Voto: 7

La Sylvie di Emily in Paris porta a Cannes il suo savoir-faire.

Ironica, moderna, sicura di sé. French chic con una marcia in più. Vestirsi d'arancione non è facile. Ma lei ci fa cambiare idea!

Credit: Getty Images

Magda Swider in Christophe Guillarmé - Voto: 5

Un abito in seta viola con spacco, con un bustier morbido a farfalla e ricami.

È la silhouette dall'estetica futurista e glamour tipica delle collezioni di Guillarmé, indossata dalla Swider.

Ma...il colore viola intenso ha aggiunto un tocco di drammaticità (forse non richiesta) al look.

Credit: Getty Images

Amal Clooney in John Galliano - Voto: 9

Amal Clooney, come sempre iconica, anche senza George accanto, impegnato su un set cinematografico.

La signora Clooney, sul red carpet accompagnata da Bono Vox, ha scelto un abito in shantung di seta nera, con un ampio collo a barchetta che incornicia le spalle. Il taglio a tubino, è arricchito da uno strascico discreto, che si apre sul retro.

Credit: Getty Images

Julia Garner in Tom Ford - Voto: 4.5

Julia Garner evoca una sorta di neo-Marlene Dietrich, con un trucco che ricorda le Dive del cinema muto.

Un abito sui toni pastello del lilla con le frange, abbinato a un paio di décolleté nere, che proprio non convincono.

Credit: Getty Images

Halle Berry in Chanel -Voto: 8

Fresca, elegante, con un abito Chanel che gioca tra leggerezza e trasparenze, Halle sfila con l’allure di chi non ha nulla da dimostrare.

Forse il look non è tra i più memorabili della maison, ma su di lei funziona.

È francese per la delicatezza della fantasia floreale sui toni pastello, vivacizzata da applicazioni che danno volume alla giacca e ai pantaloni a vita alta. Indubbiamente "tres chic".

Credit: Getty Images

Leggi anche:

Cannes 2025: Parata di star per Wes Anderson, tutte le novità dalla croisette

Festival di Cannes, Bella Hadid e le altre: le modelle più amate incantano sul red carpet

Festival di Cannes, i look più belli sul red carpet d’apertura