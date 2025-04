Per la Cruise di Chanel, il 29 aprile, il lago di Como si prepara a ospitare migliaia di celebrities che si aggiungono a chi, già da tempo, ama queste dolci acque. Come i Clooney

Sono attesi per domani, 29 aprile, in occasione della Cruise di Chanel a Villa d'Este, oltre 1500 vip da tutto il mondo.

Il lago di Como continua a essere una delle passerelle più amate, non solo dalle maison di alta moda, ma anche dalle star internazionali.

Il suo mix unico di eleganza discreta, bellezza e privacy ha conquistato negli anni molte celebrità.

George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin sono forse tra i più famosi habitué: la loro Villa Oleandra a Laglio è diventata un'icona e ha contribuito a rilanciare l'immagine del lago negli anni Duemila.

Da allora, Clooney ha fatto da testimonial per Como, attirando una nuova generazione di vip.

Credit: Getty Images

Anche Brad Pitt e Angelina Jolie, quando erano ancora una coppia, hanno scelto di trascorrere vacanze in zona, mentre Donatella Versace ha posseduto per anni Villa Fontanelle, ex residenza di Gianni Versace, a Moltrasio.

Tra i vip negli anni che hanno attirato la curiosità del grande pubblico anche Beyoncé e Jay-Z, che nel 2023 hanno approfittato per ritagliarsi qualche giorno di relax a bordo lago, durante il tour europeo della cantante.

Anche Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz hanno condiviso sui social la loro esperienza sul motoscafo tra Bellagio, Tremezzina e Cernobbio, fatta la scorsa estate.

Indimenticata anche l’apparizione di Michael Jordan, invitato per una cena a Villa Oleandra da Clooney.

Credit: Getty Images

Non mancano neppure "nuove star" come Emily Blunt e John Krasinski, avvistati tra Menaggio e Bellagio.

Credit: Getty Images

Il trend? I matrimoni da sogno sulle rive lariane.

Dalle nozze di George Clooney e Amal, sempre più coppie famose scelgono Como per celebrare il loro "sì", affascinate dal suo mix di romanticismo e raffinatezza, come John Legend e Chrissy Teigen.

Credit: Getty Images

Proprio a Menaggio una delle ex coppie più celebri di Hollywood, ovvero Jennifer Lopez e Ben Affleck, avevano vissuto una seconda intensa luna di miele tutta lariana.

In un mondo dove la riservatezza è sempre più un lusso, il lago di Como continua a offrire alle star non solo uno scenario mozzafiato, ma anche un angolo di autentica tranquillità, lontano dai riflettori.