La famiglia Beckham si allea con Safilo. Dopo David, che nel 2020 aveva lanciato la sua collezione Eyewear by David Beckham con il gruppo veneto, ora è la volta di Victoria, che ha annunciato il nuovo accordo di licenza decennale per la creazione, la produzione e la commercializzazione delle collezioni eyewear del suo marchio Victoria Beckham. L’intera gamma di prodotti, sia da vista che da sole, sarà presentata per la stagione primavera/estate 2026 e sarà disponibile sul mercato da gennaio del prossimo anno. In precedenza la collezione eyewear della label era stata affidata a Marchon.

Se lo scorso anno l’azienda veneta aveva firmato un accordo di licenza perpetua per Eyewear by David Beckham, l’accordo con Victoria prevede al momento una collaborazione fino a dicembre 2035.

"Sono entusiasta di poter lavorare con Safilo per portare l'eyewear di Victoria Beckham a un livello superiore - ha detto la direttrice creativa dell’omonimo brand - la loro esperienza nel settore è straordinaria, sostenuta da una solida reputazione per l'eccellente qualità e l'artigianalità".

La storica coppia, ex Spice Girl e stilista lei, ex calciatore di fama mondiale lui, sta festeggiando proprio in queste ore 26 anni di matrimonio, e quest’anno ha avuto un motivo in più per brindare. I Beckham, infatti, sono diventati Sir e Lady quando il principe Carlo ha conferito all’ex capitano della nazionale di calcio inglese il titolo di Cavaliere, per la sua carriera e il suo contributo alla società britannica.

Altre novità per l’eyewear

Sul fronte dell’eyewear si fa notare anche Valentino, che ha appena presentato la nuova collezione Valentino Eyewear autunno 2025, realizzata in collaborazione con Akoni Group, l'eccellenza svizzera dell’occhialeria di alta gamma. La collezione sperimenta materiali e tecniche d’avanguardia, nello stesso tempo restituendo l’artigianalità della couture italiana, con un’estetica moderna e raffinata.

Novità anche per Gant, che rinnova l’accordo di licenza con Marcolin fino al 2032 per il design, la produzione e la distribuzione a livello globale di occhiali da sole e da vista del marchio americano che da oltre sette decenni ispira la moda con il suo stile della East Coast americana.

