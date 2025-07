Tra Milano e Roma una selezione di rifugi e outfit glam per affrontare il caldo con stile anche in città.

Temperature record attanagliano lo Stivale e questo debutto d’estate in città si sta rivelando afoso e difficoltoso. Per fortuna, la moda con le sue tendenze che combinano stile, comfort e sostenibilità, ancora una volta, ci viene in aiuto.

Ecco dunque una selezione pensata da X-STYLE di capi e accessori da non lasciarsi sfuggire in vista dei prossimi saldi e indirizzi da vivere per stare freschi con glamour.

È passato quasi un secolo dalla promessa di portare a Milano l’atmosfera di certi beach club affacciati sull’Adriatico o in Costa Azzurra ma, a dimostrazione che “meglio tardi che mai”, proprio in vista di quest’estate che si sta rivelando tra le più torride di sempre, Kora ha aperto i suoi ombrelloni sulle sponde della Punta Est dell’Idroscalo.

Con l’ambizione di portare in città un’idea di villeggiatura contemporanea tra relax, yoga, musica e una proposta gastronomica acchiappa like all day long, ha già conquistato alcuni tra gli influencer più seguiti, complici i suoi lettini a righe gialle e bianche e i suoi ombrelloni crochet.

Da sinistra: Fargnoli SS26, Loro Piana SS25, Max Mara SS25

#Dresscode: abiti e completi in total white in tessuti organici come il lino da abbinare all’intramontabile cappello di paglia

E se è vero che Milano è capace di dar il meglio di sè al calar del sole, per farvi smettere di invidiare qualche collega partito verso paesaggi tropicali, in Porta Venezia, nasce Oasy, un cocktail bar e bistrot immerso in un giardino segreto, nascosto tra i palazzi dove scatenarsi fino a tarda notte.

Mentre per gli amanti di natura e design nell’iconica cornice del Museo della Triennale torna Cucina Triennale, il nuovo ristorante e caffè situato al Piano Parco recentemente rinnovato e affacciato sull'iconico giardino culturale di oltre 7000 metri quadri.

Credit: Courtesy ufficio stampa

Lo spazio ideale per rilassarsi e godere di un senso di piacevole “sospensione” dalla frenesia quotidiana, immersi tra arte e verde.

Fendi SS25

#Dresscode: trasparenze, sovrapposizioni e dettagli preziosi per essere sexy ma con discrezione

A Roma, passeggiare tra cielo, terra ed acqua

Bali? No, Roma. A pochi passi dal Colosseo, in via delle Terme di Traiano, sorge uno dei luoghi che, ogni estate, si conferma il preferito da turisti e romani per combattere la calura senza dover affrontare il traffico verso Fregene.

Credit: Courtesy press office

Stiamo parlando del Sanctuary Eco Retreat che, oltre alle sue serate di musica elettronica, di giorno si trasforma in un’oasi di pace che trasporta il visitatore ai tropici, con lettini, bar, piscina e tavolini per poter lavorare da remoto tra natura, design e arte.

Da sinistra: Fendi SS25, Chloé SS25

#Dresscode: abiti leggeri ed eterei dalle sfumature pastello o con stampe floreali che si estendono dal vestito al costume

La calura, si sa, ci fa vivere un po’ tutti con la testa tra le nuvole.

Sembrano averlo pensato i titolari di Nimbus, il nuovo temporary bar che, proprio qualche settimana fa, ha inaugurato all'interno del Giardino del Diamante.

Qui le nuvole sono protagoniste tra natura, luci soffuse, musica e sapori da esplorare senza prendersi troppo sul serio.

#Dresscode: un look “a tutto burro” da abbinare con l’azzurro del cielo e il bianco delle nuvole

E infine a Ripa Grande, all’altezza di Porta Portese, all’interno del giardino del borghetto da inizio giugno torna “Ia-oh Fattoria Urbana”. Un nuovo modo di vivere lo spazio cittadino che non solo vanta una proposta culinaria semplice e genuina curata dallo chef Davide Tangari, ma anche momenti musicali indimenticabili.

#Dresscode: frange, stivali e cappelli da cowboy in linea con la tendenza “cowboy core” che da qualche tempo domina Tik Tok

L’estate in città non è mai stata così glamour!

Leggi anche:

L'estate 2025 è all'insegna del glamping: i più belli da prenotare subito

I chiringuiti più cool dell’estate: quando l'aperitivo incontra il tramonto