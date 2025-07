Private sales, l’ambito segreto degli “affari” di lusso

Tra occasioni e grandi delusioni, le svendite dei grandi marchi non sono più un tabù. Ecco come funzionano

Svendere non vuol dire svendersi. Per molti anni le case di moda di lusso, simbolo di prestigio ed esclusività, hanno preferito non pubblicizzare gli sconti sui propri capi rimasti invenduti. I saldi di lusso, insomma, quelli riservati a pochi eletti, sono sempre stati rari o, per certe label, addirittura impossibili.

Eppure, alla fine di ogni stagione, anche i marchi più ambiti si ritrovano con scorte in eccesso, e oggi, complici le regole europee che hanno deciso di vietare la distruzione di prodotti tessili e calzature rimasti sugli scaffali, le label stanno esplorando modi più discreti per svuotare i propri negozi e magazzini.

Non chiamateli saldi e neppure svendite; si dice “private sales”. Quegli eventi di cui tutti parlano, ma di cui nessuno è disposto a girarti l’invito. Attenzione però, non sono tutti uguali: i più esclusivi rimangono quelli per stampa e dipendenti; poi ci sono quelli organizzati dai brand e riservati ai friends of e agli iscritti alla mailing list, appuntamenti al limite del religioso, spesso esperienze rilassate in un ambiente poco affollato; infine ci sono quelli aperti al pubblico, solitamente organizzati da società esterne, che mandano inviti a chi si iscrive sul loro portale.

Troppi click, però, rischiano a volte di affollare l’evento di troppi sfidanti, in una lotta all’ultimo capo. Di solito, comunque, c’è sempre un limite massimo di pezzi che si possono acquistare e il divieto di scattare fotografie, tutto nell’ottica di preservare il valore del marchio.

Ma come si fa a partecipare? Esistono alcune piattaforme che promuovono proprio le vendite private di alcuni tra i nomi più rinomati di moda, di bellezza e di design. In Italia due amiche appassionate di moda, Francesca Macchiarola e Giulia Amicarelli, si sono inventate Secret Sales Girl, dove è possibile scovare private sales di brand o retailer tra Milano, Roma, Napoli, Torino, Firenze e non solo. Oltreoceano c'è In the know, che sulla sua pagina svela eventi di questo tipo legati a moda, bellezza e molto altro a New York, con prezzi decisamente convenienti: fino a 90% di sconto sui prodotti da passerella. Per chi, pur non appartenendo a club esclusivi del mondo della moda, ugualmente sogni di tornare a casa con una grande occasione nel sacchetto.

