La star sudafricana spazza via tabù e pregiudizi e racconta come a quasi 50 anni abbia scoperto il piacere senza sensi di colpa

Dopo le critiche rivolte al matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, Charlize Theron torna a far parlare di sé.

L’attrice premio Oscar, appena tornata al cinema con il nuovo film "The Old Guard 2", intervistata da Alex Cooper nel podcast Call Her Daddy, si è lasciata andare a una confessione diventata virale: “L’ho appena fatto. Con un ragazzo di 26 anni. Ed è stato fantastico”. Boom! In un attimo, la diva sudafricana ha spazzato via tabù, pregiudizi e cliché sull’età e sul piacere femminile.

Con il suo consueto humour, l'attrice ha raccontato di essere single da anni, di non avere un partner fisso, ma di essere tutt’altro che disinteressata a una sana e consapevole vita sessuale.

“Sono in una fase in cui non ho bisogno di avere qualcuno accanto per sentirmi bene, ha spiegato, ma questo non significa rinunciare al piacere”.

Credit: Getty Images

Charlize, che non ha mai nascosto di aver adottato due figlie da sola e di vivere con fierezza una maternità indipendente, continua a sfidare ogni convenzione.

A quasi 50 anni è ancora icona di sensualità: bastano un caschetto wet look (perfetto per l’estate 2025) e uno slip dress nero per far impallidire qualsiasi ventenne!

Credit: Getty Images

Il suo messaggio è chiaro: non esistono etichette, scadenze o regole.

A ogni età si può scegliere e vivere l’amore o una notte di passione. “E se è con un 26enne, perché no?”

Con questa dichiarazione, Charlize non solo conquista i titoli dei tabloid, ma si prende anche una rivincita tutta femminile a un’età in cui le grandi attrici cominciano ad essere messe da parte, soprattutto per ruoli sexy: quella di vivere il sesso come un’esperienza libera e consapevole. E senza chiedere scusa a nessuno!

Leggi anche:

Il ritorno dello slip dress, in lingerie anche di giorno

Angelina Jolie compie 50 anni. “Ecco cosa vorrei regalarmi”