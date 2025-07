Mescolare più composizioni può iniziare come un divertente esperimento, per provare a calarsi nei panni del profumiere, figura misteriosa quanto affascinante. Magari, invece, abbiamo ricevuto in dono una creazione che non è nelle nostre corde e desideriamo modularla in base ai gusti personali. Qualunque sia lo stimolo che ci ha portato a osare alchimie inedite, ciò che stiamo facendo si chiama layering ed è, in realtà, una tecnica ben nota a esperti e appassionati.

Per alcuni si tratta in realtà di una pratica «sacrilega» perché ogni composizione è da considerarsi finita e non c’è bisogno di aggiungere altro. Per altri, invece, è un modo per dare un tocco ancora più personale all’eau de toilette che indossiamo ogni giorno. Nel mondo arabo, che ha un’antica e complessa tradizione in fatto di fragranze, è una consuetudine abbinare note diverse nel corso della giornata e utilizzare l’incenso per dare un aroma unico alla chioma e ai vestiti. Anche in Giappone si tratta di un’idea molto apprezzata, tanto che il marchio argentino Fueguia 1833 realizza set di miniature da 10ml pensate appositamente per essere mescolate secondo l’estro del momento.

Per iniziare a stratificare profumi dello stesso marchio o di maison diverse basta dare uno sguardo alla loro piramide olfattiva per comprendere se hanno punti in comune e quali note, eventualmente, desideriamo esaltare maggiormente. A un bouquet floreale, per esempio, si può «aggiungere» un tocco caldo di muschio e spezie; al contrario potremmo rinfrescare la vaniglia grazie a un’esplosione di agrumi. Non ci sono regole, ovviamente, perché tutto dipende dal gusto personale.

Nel dubbio, però, basta iniziare il proprio esperimento vaporizzando una fragranza-non-fragranza, come Molecole 01 di Escentric Molecule che si fonde con la pelle dando vita a un scent unico che è al tempo stesso perfetto per il layering. Questa pratica si è così diffusa che esistono fragranze che funzionano proprio come una base ideale, delicata e muschiata, sulla quale sovrapporre altre note. Ciò che conta è divertirsi, per creare un sillage solo nostro.

Crème Universelle di Goutal è una crema idratante per il corpo creata appositamente per completare le fragranze della maison. Con burro di karité, nutre la pelle e la profuma in modo impercettibile.

Another 13 di Le Labo racchiude una sinfonia di muschi trasparenti, ambroxan e note legnose che si fondono con la pelle lasciando una scia discreta e inconfondibile.

Sublime Mist Emphasize di Ex Nihilo racchiude un mix di muschi pensato appositamente per esaltare le sfaccettature più profonde di una fragranza, mettendone in risalto l’intensità.

Not a Perfume di Juliette Has a Gun è composto da un’unica nota di ambroxan, molecola sintetica spesso utilizzata come nota di fondo nelle fragranze, che evoca note muschiate e legnose che richiamano l’odore della pelle e della biancheria appena lavata.

Muschi soffici e cotonosi si mescolano a iris e semi di ambretta: Fleur de Peau di Diptyque ha una scia elegante che ricordo il profumo della pelle pulita.

Molecule 01 di Escentric Molecules racchiude solo Isa E Super, una molecola sintetica in grado di adattarsi all’aroma della propria pelle, dando vita a un profumo unico e originale.

Bitàcora de Composición di Fueguia 1833 è un set personalizzabile composto da sei minisize da 5ml che permettono sia di conoscere meglio l’universo olfattivo del brand che di sperimentare accostamenti insoliti.

