Fashionisti e appassionati di storia della moda, prenotate un biglietto per Londra. Sbarca nella capitale inglese la più grande retrospettiva del Regno Unito dedicata a Gianni Versace.

A fare da cornice alla Gianni Versace retrospective, l’Arches London bridge che dal 16 luglio ai primi di marzo del 2026 ospita oltre 450 pezzi vintage del celebre stilista, molti dei quali mai esposti prima in Uk. Abiti, accessori, disegni e materiali d’archivio che offrono una lettura approfondita del brand fondato nel 1978 a Milano e che ora – dopo l’addio alla direzione creativa di Donatella Versace e l’ufficializzazione dell’acquisizione del marchio da parte del Gruppo Prada – sta attraversando una fase di rivoluzione.

Credit: Press Office

Gianni Versace retrospective, che non vede il coinvolgimento del marchio Versace, ripercorre la parabola creativa del designer - dalla sartoria barocca ai codici stilisti bondage - passando per le collaborazioni con icone come Lady Diana, Elton John, Kate Moss e Naomi Campbell.

Gianni Versace, Elton John and George Michael at the Bond St Versace store, 1995 Credit: Peter Macdiarmid

La mostra sarà anche una carrellata nelle collezioni di Gianni Versace, con pezzi che spaziano dalla primavera/estate 1988 all’autunno/inverno 1997-98. Un viaggio nei mitici Nineties, un decennio cui si guarda ancora con nostalgia.

Gianni Versace on FW Runway Milan 1990 Credit: Paolo Castaldi

Indagine, infine, nell’estro di colui che contribuito all’ascesa del fenomeno delle top e alla fusione tra moda, musica e intrattenimento, facendosi pioniere di quella logica cross-mediale che oggi domina il fashion system.

