Donatella Versace lascia la direzione creativa della maison

Donatella Versace non sarà più la direttrice creativa di Versace. La sorella di Gianni - fondatore della maison nel 1978 - ha annunciato il suo addio, dedicando la sua avventura al fratello: “È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l'eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po' del suo spirito e della sua tenacia”. Al suo arriva posto Dario Vitale, stilista di Miu Miu, dal primo aprile 2025.

Credit: Launchmetrics.com/Spotlight

Capri Holdings Limited, il gruppo che controlla il marchio italiano, ha fatto sapere che Donatella ricoprirà il nuovo ruolo di Chief Brand Ambassador, ovvero si impegnerà come ambasciatrice di Versace per tutte le iniziative filantropiche e di beneficenza che da sempre accompagnano l'attività della stilista.

La rivoluzione della Medusa inizia dunque a chiusura del fashion month, dopo mesi in cui il nome di Vitale circolava negli ambienti della moda che contano. Dal 1997, Donatella ha guidato la visione creativa di Versace e ha svolto un ruolo fondamentale nel successo globale dell'azienda. L’arrivo dell’ex Miu Miu è l’ennesimo tassello parte del grande puzzle delle direzioni creative.

Donatella: “Rimarrò la più grande sostenitrice di Versace, è nel mio Dna"

Donatella Versace ha dichiarato su Instagram: “Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l'ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi. Voglio ringraziare il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti di Versace con cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni”. E ancora: “Nel mio nuovo ruolo di Chief Brand Ambassador, rimarrò la più appassionata sostenitrice di Versace, che è parte del mio DNA ed è sempre nel mio cuore”.

Dario Vitale: “Sono onorato di entrare in Versace”

Dario Vitale si dice “onorato di entrare in Versace come chief creative officer e di far parte di questa unica e potente casa di moda di lusso creata da Gianni e Donatella. C’è in questa maison un’eredità che è un lessico orgoglioso e inconfondibile da investigare, un patrimonio che ha attraversato i decenni e la storia della moda, verso cui sento una grande responsabilità unita al desiderio di costruire insieme un nuovo inizio".

Il ringraziamento a Donatella Versace

"Ringrazio Donatella per la fiducia e l’instancabile lavoro con cui ha custodito e fatto evolvere questo brand che è oggi Versace”, ha detto Vitale. “È un privilegio contribuire alla crescita futura di Versace e al suo prestigio attraverso la mia visione, esperienza e dedizione”. Staremo a vedere quale direzione prenderà ora la maison.