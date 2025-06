Per celebrare il mezzo secolo della sua iconica lavorazione Bottega Veneta ha lanciato una serie di iniziative tra cui una capsule celebrativa e una mostra itinerante degli archivi del brand

Cinquant’anni e non sentirli. Bottega Veneta, Maison simbolo di un’eleganza sobria, celebra il suo mezzo secolo di intrecciato (la sua lavorazione più celebre), confermandosi tra i brand più "autorevoli" della moda.

Per festeggiare questo compleanno tondo, ha lanciato una serie di iniziative tra cui una capsule e una mostra itinerante degli archivi più iconici del brand: un tributo all’artigianalità veneta, ai suoi atelier.

Fondata a Vicenza nel 1966, la griffe ha rivoluzionato l’idea di lusso con uno stile essenziale, fatto di materiali pregiati e dettagli impeccabili.

L'intrecciato è entrato nella cultura pop grazie al film American Gigolo (1980) di Paul Schrader, dove in una delle scene più iconiche Lauren Hutton, indossa un trench beige e una clutch bordeaux sotto il braccio.

La borsa è stata ribattezzata "Lauren Clutch" in suo onore nel 2017 e da allora è diventata la preferita delle celebrità.

Il motto “When your own initials are enough” (“Quando bastano le proprie iniziali”), è ancora oggi manifesto del DNA del brand.

In anni dominati dall’ostentazione, Bottega Veneta ha scelto la sottrazione.

Niente loghi vistosi, nessun eccesso: solo pelle, mani sapienti e design che parla da sé.

L’intreccio, nato come soluzione pratica per lavorare pellami morbidi, è diventato un simbolo, adottato su borse, scarpe e accessori.

Celeb e film che l'hanno resa celebre

Negli anni, celebrity, artisti, icone di stile e premi Oscar, hanno fatto di Bottega Veneta un’arma segreta di stile.

Sarah Jessica Parker

Regina indiscussa dei red carpet più indimenticabili, la Carry di Sex and The City ha saputo interpretare l’eleganza essenziale di Bottega Veneta con grazia futuristica. Già nel 2000 amava l'artigianalità diel Brand.

Julianne Moore

Da sempre icona di eleganza sartoriale, la Moore ha sfoggiato look della Maison sul red carpet e in eventi ufficiali.

La sua allure regale incontra alla perfezione lo spirito del brand.

Rihanna

Indimenticabile in pellicce oversize, clutch trapuntate e stivali bold in verde acceso uno dei colori simbolo dell’era Daniel Lee.

Salma Hayek

Moglie di François-Henri Pinault, CEO del gruppo Kering (di cui Bottega Veneta fa parte), è spesso avvistata con capi del brand: borse, abiti scultorei e capispalla in occasioni di gala e premiere.

