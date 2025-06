È cresciuto in una famiglia cattolica, ma non ha mai espresso convinzioni legate alla fede. Anzi, ha raccontato di "aver trovato il nulla" quando nel 2020, vittima del Covid, gli si era fermato il cuore. "Non ho visto la luce bianca o niente del genere”. Ora, però, Al Pacino visita Papa Leone XIV. È la prima star di Hollywood ricevuta in udienza dal primo pontefice di nazionalità statunitense. Ma non la prima celeb, anche Jannik Sinner è stato ricevuto da papa Prevost.

L’interprete de Il Padrino è arrivato a Roma domenica, con un jet privato proveniente da New York. Lo scorso maggio è stato ufficializzato il suo ingresso nel cast di Maserati: I Fratelli, il film diretto da Bobby Moresco, in cui interpreta l’imprenditore Vincenzo Vaccaro, figura chiave che sostenne i fratelli Maserati all’inizio della loro attività. Le riprese della pellicola sono attualmente in corso in diverse location italiane.

Al Pacino è stato ricevuto con il produttore del film Andrea Iervolino, secondo cui l'incontro è stato "un momento di profonda ispirazione spirituale e culturale, centrato sui valori condivisi al centro della Chiesa Cattolica e del nostro film: unità della famiglia, amore, compassione e l'importanza di contribuire al bene comune", ha detto Iervolino.

Pacino è apparso visibilmente commosso e ha descritto questo incontro come "uno dei momenti più importanti e toccanti della sua vita".

