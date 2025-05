Jannik Sinner da Papa Leone XIV: al pontefice una racchetta in regalo

Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo, viene ricevuto in Vaticano da Papa Leone XIV insieme ai genitori. Un incontro tra numeri uno, dato che Prevost è un grande appassionato di tennis e tra le sue prime udienze non poteva che esserci quella con il ragazzo dai capelli rossi che ha conquistato i cuori degli amanti di questo sport. Insieme a loro anche il Presidente Federale Angelo Binaghi, che ha donato la tessera della Federazione Italiana Tennis al papa.

Sinner, elegantissimo nel suo completo con cravatta en pendant. Scuro come richiede l’occasione, ma anche come ama il tennista, appassionato di moda dentro e fuori dal campo.

Jannik Sinner ricevuto da Papa Leone XIV in Vaticano insieme ai genitori Credit: ANSA

“È bellissimo per noi tennisti avere un Papa che ci segue e ha giocato”, ha affermato Sinner pochi giorni fa, in risposta alle parole del neo Pontefice riguardo al fatto di “non poter giocare con un peccatore”, scherzando sul cognome del tennista. Il risultato? Un’udienza privata in cui i due hanno potuto simulare un simpatico match, in attesa della finale di Coppa Italia di stasera all’Olimpico.

Jannik Sinner e la racchetta donata al Pontefice amante del tennis Credit: ANSA

Il match ha portato anche una sorpresa: Sinner ha regalato una sua racchetta al Papa e gli ha chiesto: “Vuole giocare?” ottenendo una risposta ironica “Qui meglio di no…”.

