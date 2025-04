Galeotto è il campo, quello da tennis. Qui nascono i campioni, anche di stile, questi i set vincenti anche dell’amore. Su terra rossa o no, il mondo di racchette e palline fa sempre più da sfondo alla nascita di love stories leggendarie in un continuo rimando tra chi è sotto rete e chi sugli spalti e non solo.

Credit Getty Images

Impossibile dimenticare che Harry e Meghan si incontrarono proprio durante Wimbledon, con l’allora star di Suits a lanciare la real volée allo “spare” di casa reale. Lei ad assistere, lui ad ammirarla. Come se l’occasione chic favorisse l’esposizione di bellezza e charme, tra il pubblico e sul campo. Minigonna con coulotte e sottoveste rosa, così negli Anni 50 Lea Pericoli scandalizzò e sedusse il mondo. Era solo l’inizio del sottile fascino della rete, a cui pure Woody Allen si ispirò per il suo Match Point. Ora, dopo anni di Veneri, di Venus e Serene, dopo le bellezze dal servizio d’acciaio di Monica Seles e della nostra bravissima Flavia Pennetta, dopo la top Maria Sharapova è il tempo dei campioni, re di stile e di cuori. Un dritto e un rovescio e voilà, l’amore, la crush o almeno il gossip è “servito”.

Credit Getty Images

Il nuovo amore di Sinner

Jannik Sinner, numero uno al mondo di tennis, da quando è in cima alle classifiche, si è anche guadagnato un altro primato, quello di Re di Cuori. Prima un lungo fidanzamento con la tennista russa Anna Kalinskaya. Ora poco dopo la rottura arrivano nuovi rumors. Ci sarebbe al suo fianco una nuova bellissima, già nota a cronache rosa e paparazzi: Lara Leito, 31 anni, modella russa ed ex compagna dell'attore di Hollywood e Premio Oscar, Adrien Brody. I due si sarebbero conosciuti durante la sospensione, iniziata il 9 febbraio, che ha tenuto Sinner lontano dalle competizioni su terra rossa. La modella era anche presente agli allenamenti a Montecarlo del numero uno del mondo. Che tra i due sia già nata una love story? Se son rose…

Le conquiste di Matteo Berrettini

Credit Getty Images

Matteo Berrettini è tra i tennisti italiani più forti di sempre. Soprannominato The Hammer (il martello), per la potenza dei suoi colpi, il ventottenne romano colpisce però anche per l’eleganza che porta dentro e fuori dal campo. Alto, moro e dal fascino ombroso, Matteo Berrettini grazie ai suoi risultati sportivi ha conquistato il pubblico… ma non solo. In passato è stato legato alla collega tennista Ajla Tomljanovic e alla showgirl Melissa Satta. Il rapporto con la Tomljanovic è durato circa 3 anni durante i quali i due che hanno condiviso anche, inevitabilmente, alcuni tornei. La relazione con la Satta, invece, è giunta al capolinea nel febbraio 2024, dopo circa un anno e mezzo. Ora Berrettini è fidanzato con Federica Lelli, influencer romana, laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali, ex del cantante Ultimo.