Negli ultimi mesi si è goduto la famiglia: la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, la figlia di Heather Parisi, e la nascita del loro primogenito, Enea, a dicembre.

Ora Ultimo torna alla musica e lo fa con un nuovo singolo, Bella davvero, e un nuovo video firmato da Younuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia) che vede la partecipazione degli attori Beatrice Fiorentini e Luka Zunic.

“Siamo stelle per sempre vicine in un pezzo di cielo. Eri bella eri bella eri bella eri BELLA DAVVERO”, canta Ultimo. La canzone uscita il 18 aprile è una riflessione delicata e malinconica su un amore che sembra ormai concluso, ma che lascia un segno indelebile. Parla di sogni condivisi, di gioventù e di un legame che, seppur spezzato, continua a brillare come stelle vicine in un cielo immenso.

Photo Credit: Getty Images

Ma per Ultimo non è il tempo di guardare indietro. Anzi. Lo aspetta una nuova avventura dal vivo, il tour Stadi 2025 - La Favola Continua… al via il 29 giugno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro per poi proseguire per tutta Italia. E anche la vita privata va a gonfie vele. La relazione con Jacqueline Luna Di Giacomo dura da tre anni ed è stata coronata dall’arrivo del piccolo Enea, nato in America, a cui Ultimo ha dedicato il brano La parte migliore di me.

Il mega-raduno per i fan

A nove anni dalla pubblicazione dell’album di debutto Pianeti, Ultimo ha intenzione di celebrare il suo percorso artistico nel 2026 con un grande evento “Il raduno degli Ultimi” che, secondo i seguaci più attenti, potrebbe avere luogo al parco di Centocelle, alla periferia est di Roma.