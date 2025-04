Il tour del cantante, partito ieri a Roma, continuerà fino al 2 maggio, ma sabato si fermerà in segno di rispetto al Pontefice

È partito ieri, 22 aprile, il tour di Jovanotti con il primo evento sold out delle 12 date del suo tour Palajova.

Durante lo show, il cantante ha nominato la poesia di Pablo Neruda: “Potranno recidere tutti i fiori ma non fermeranno la primavera”. Versi in ricordo di Papa Francesco, definito “un altro grande sudamericano che amava e citava continuamente la primavera".

Nel corso della serata, Jovanotti ha ricordato il Pontefice con commozione: "Era un prete della periferia di Buenos Aires, e poi è diventato della periferia del mondo. Gli abbiamo voluto un mondo di bene. E lui ne ha voluto a noi".

Jovanotti

Un messaggio che ha toccato tutti.

Già su Instagram Lorenzo Cherubini aveva ricordato Papa Francesco, nel giorno della sua scomparsa, il 21 aprile: “Volevamo bene a Francesco e soprattutto lui ne voleva a noi tutti 9 miliardi di abitanti del mondo, ce lo ha ripetuto ogni giorno del suo pontificato. La sua presenza è stata un dono per tutti, non lo dimenticheremo. Dedicheremo i nostri spettacoli a una delle parole che Papa Francesco ha pronunciato più spesso: gioia”.

E così Jovanotti ha mantenuto la parola, dedicando lo show romano di ieri all'amatissimo pontefice.

Poi, dopo numerose polemiche, l'artista ha anche deciso di annullare la data di sabato, il 26 aprile, per non interferire con i funerali del Pontefice. Il concerto è stato riprogrammato per il giorno seguente, domenica 27 aprile.