Aria di novità per la classica maglietta con i bottoni e le maniche corte. Nella SS25 la polo non è più solo un simbolo preppy o un’icona da college americano, ma affascina e conquista day&night, dalla riunione di lavoro al dopocena con gli amici. Sa d’estate, ma non smette mai di essere chic.

Il richiamo è chiaro. Strizza l’occhio al mondo del tennis, tanto di tendenza in questo momento, ma abbandona l’austerità sportiva per abbracciare un nuovo lusso rilassato. Addio sportswear, dunque, con la sua femminilità contemporanea e la capacità di coniugare comfort ed eleganza, la polo diventa un pezzo cult del guardaroba femminile.

Linee pulite, silhouette affusolate, dettagli inaspettati. In passerella la polo ha sfilato in diverse versioni. Domina da Versace. È micro per Loewe, stile reti da pesca per Iceberg, luccicante per Onitsuka Tiger.

E poi c’è Lacoste, che torna alle origini ma aggiunge un twist couture. Qui la polo gioca anche con le lunghezze.

Quanto agli abbinamenti, ok di giorno con bermuda, occhiali da sole maxi e sneakers. Di sera la combo preferita è con gonna longuette, sandalo minimal, borsa morbida o clutch geometrica. E per chi osa? La polo oversize come miniabito o due magliette sovrapposte.

Un ritorno alla semplicità, elegante ma non rigido, pratico ma sofisticato. La polo è davvero un jolly. Pronte a giocarvi questa carta?

