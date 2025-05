Roland Garros, Djokovic il grande protagonista. E il tennis conquista la moda

Grande trionfo per Novak Djokovic al Roland Garros, che vince contro Mackenzie Mc Donald conquistando tutti e tre i set. Un ritorno da vero protagonista per il tennista serbo al torneo parigino, quello che gli sta più a cuore, dopo i mesi trascorsi a riprendersi dall’ultimo infortunio al ginocchio degli Australian Open contro Zverev.

Novak resta uno dei più grandi giocatori della storia, come testimoniano anche le quattro edizioni del Roland Garros, l’ultima delle quali vinta nel 2023. Un giocatore dal grande stile, non solo nel gioco, ma anche nei look che sfoggia in campo, sempre firmati Lacoste.

Novak Djokovic esulta per la vittoria contro l’americano Mackenzie McDonald (Roland Garros, 2025) Credit: Getty Images

Il tennis è sempre più di moda. Un amore dal sapore vintage che è tornato vivo grazie ai grandi tennisti degli ultimi tempi, tra cui anche l’altoatesino Jannik Sinner, anche lui oggetto del desiderio di molti brand. Il giovane ha battuto ieri, 26 maggio, Rinderknech in tre set, in un completo che inverte la rotta della mise total black definita “revenge look” indossata agli Internazionali di Roma: a Parigi è colorato, con polo verde acqua con colletto bianco a contrasto e shorts blu elettrico. Tutto all’insegna dello Swoosh di Nike.

Jannik Sinner durante il suo primo match contro Arthur Rinderknech al Roland Garros di Parigi il 26 maggio 2025. Trionfa il tennista altoatesino Credit: Getty Images

Il tennista è re in campo, ma anche nel mondo del fashion, nella sua veste di global Ambassador della maison Gucci, da quando, nel 2024 - sempre a Parigi – ha sfoggiato in campo un borsone realizzato, in collaborazione con Head, dalla maison fiorentina, appena scesa in campo con la nuova collezione tennis. I capi confermano il forte legame del brand con questo sport, grazie a polo con colletti pronunciati e tagli netti, sneakers, cappellini, fasce per la testa, occhiali aviator metallizzati e borse che strizzano l’occhio agli Anni 70.

Un mix perfetto tra abbigliamento sportivo e ready-to-wear perfetto per una passeggiata. La punta di diamante? Lo zaino con cui Jannik Sinner si è presentato, in anteprima, agli Internazionali di Roma!

The Legacy Case: Moët & Chandon rende omaggio a Roger

L’eleganza ha sempre caratterizzato il gioco e lo stile di Roger Federer, il grande tennista svizzero dal rovescio a una mano. E a chi, se non a lui, MOËT & CHANDON poteva dedicare una speciale collezione Grand Vintage chiamata The Legacy Case, in occasione del ventesimo anniversario di Benoît Gouez come Chef de Cave? Roger e Gouez sono legati da una profonda amicizia dal 2012, anno in cui Federer è diventato global Ambassador e volto della Maison francese, che con The Legacy Case rende omaggio ai traguardi del grande tennista.

The Legacy Case: Moët & Chandon rende omaggio a Roger







Play Zoom

The Legacy Case è una versione su misura della Twelve Bottle Case di RIMOWA, prestigioso brand tedesco di valigie, è realizzata in alluminio anodizzato scanalato e con un interno personalizzato. L’obiettivo? Ospitare una Magnum e sette bottiglie di Champagne. Tutto per Roger!

Il tributo a Rafa: Nadal, Roger, Novak e Murray di nuovo insieme

Tornano a guardarsi uno con l’altro sul campo del Roland Garros alcuni dei più grandi tennisti di tutti i tempi: Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic e AndyMurray. Lo stesso campo su cui si sono spesso affrontati. Ora, però, l’occasione è diversa: il 25 maggio è stato il grande giorno del tributo al tennista spagnolo, il grande Rafa.

Rafael Nadal con Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray durante il tributo alla carriera del tennista spagnolo al Roland Garros lo scorso 25 maggio Credit: Getty Images

Un momento magico, reso ancora più commuovente dal discorso tenuto da Nadal e dedicato ai suoi tre amici/nemici: "Dopo tutti questi anni passati a lottare per tutto, è incredibile come il tempo abbia cambiato la prospettiva su ogni cosa. Tu forse non lo sai ancora, Novak, ma Andy e Roger lo sanno bene quanto me. Quei nervi, quella pressione quando eravamo rivali… adesso è tutto diverso. Ora c’è solo gratitudine e felicità per ciò che abbiamo costruito e raggiunto insieme".

Leggi anche:

Jannik Sinner e altri fuoriclasse: i tennisti nuove star della moda