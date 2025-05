Dior saluta con affetto Maria Grazia Chiuri, la direttrice creativa che dopo nove anni ha deciso di lasciare la maison francese il 29 maggio 2025.

Un matrimonio da cui sono nate collezioni che hanno incantato pubblico e celebs - ultima tra tutte la Cruise 2026, andata in scena a Roma. Un’unione che, negli anni, è stata apprezzata anche da molte star che hanno scelto di vivere il giorno più bello della loro vita in abiti firmati Chiuri. Da Miriam Leone ad Anya Taylor-Joy, il giorno del “sì” è in Dior.

Chara Ferragni, sposa in tulle

Nel 2018, a Noto, una biondissima sposa incanta gli invitati con un abito in tulle e organza di seta disegnato da Maria Grazia Chiuri per Dior Haute Couture. Chiara Ferragni è splendida con maniche a tre quarti e un corpetto crochet. Il pezzo forte? La gonna ampia con spacco che sottolinea la figura dell’imprenditrice. Per realizzare l’abito ci sono volute 1600 ore di lavoro e 400 metri di tessuto.

Miriam Leone: non c’è due senza tre (abiti)

È il 18 settembre 2021 quando Miriam Leone sposa il musicista Paolo Carullo nello splendido scenario siculo di Scicli. La ex Miss Italia va all’altare con un abito di pizzo chantilly Christian Dior: il corpetto esalta la figura della rossa 40enne e il taglio in vita apre la creazione in un’ampia corolla che scende a sfiorare i piedi. Un mix di seta e pizzo, che, come una cascata, copre scollatura e braccia. E perché un solo abito Dior quando puoi averne tre? Miriam, per il grande evento, ha sfoggiato anche un secondo vestito – in stile Anni 50 senza spalline e dall’orlo midi ricoperto in pizzo macramè – e un terzo, dal taglio a peplo, stretto in vita con una cinturina intrecciata e reso malizioso da una profonda scollatura a “V”.

Anya Taylor- Joy, la sposa eterea

Sono state nozze segrete quelle dell’attrice Anya Taylor-Joy con il musicista Malcolm McRae, diventanti marito e moglie il primo aprile 2022 a New York. La giovane dalla pelle color alabastro sposa “il suo migliore amico” - come ha dichiarato la stessa in passato - avvolta in un abito princess custom made in tulle color cipria Dior. Il vestito è impreziosito da ricami con colibrì, fiori di ciliegio e un cardo - il fiore simbolo della Scozia, scelto per omaggiare il padre. Sul suo profilo Instagram, Anya, per omaggiare la maison, ha espressamente scritto che l’abito era “splendidamente ricamato con la nostra storia d'amore da Dior”. Se non è amore questo!

Valery Kaufman, nozze sul Lago di Como

Idee chiare per la modella Valery Kaufman, modella ed angelo di Victoria’s Secret, che nel 2024 per le sue nozze con il trader di materie prime Dimitri Varsano opta per un abito Dior Haute Couture, maison di cui Valery è appassionata. Sul Lago di Como la top sfoggia una creazione monospalla arricchita da una doppia fascia che abbraccia i fianchi, sfociando in una gonna di tulle da principessa.

Maria Grazia Chiuri ha firmato collezioni indimenticabili e abiti da sogno che hanno accompagnato le star per il loro “sì”. Dior fa sognare, soprattutto nel giorno più bello.

Leggi anche:

Maria Grazia Chiuri, ecco le star che ha vestito

Maria Grazia Chiuri dice addio a Dior

Dior Cruise 2026: il sogno romano di Maria Grazia Chiuri