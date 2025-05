In una serata intrisa di magia, Dior ha presentato la nuova Resort nei giardini storici di Villa Albani Torlonia, trasformando l’antica dimora in un palcoscenico dove moda, cinema e mito si sono fusi in un’esperienza sensoriale unica

80 look, di cui 31 haute couture tra abiti trasparenti con ricami in pizzo, vestiti con balze, corsetti e cappotti lunghi e sartoriali, prevalentemente in tonalità bianche, avorio e nude. Elementi contrastanti, come trench con spalle accentuate ma anche smoking femminili e velluti iridescenti.

Credit: Launchmetrics Christian Dior Resort Women SS26

La collezione Dior Cruise 2026 è un omaggio alla mondanità parigina di Mimì Pecci Blunt, figura iconica del mecenatismo culturale tra le due guerre.

I suoi salotti erano frequentati da personalità del calibro di Giuseppe Ungaretti, Alberto Moravia, Sibilla Aleramo e Renato Guttuso; a Parigi frequentava Georges Braque, Salvador Dalí e Jean Cocteau; insieme all’artista Man Ray istituì il “Bal Blanc”: una serata mondana in cui gli invitati dovevano vestirsi di bianco e diventavano, insieme alla pedana bianca su cui ballavano, uno schermo cinematografico sul quale veniva proiettato un film a colori di Georges Méliès. Expanded Cinema di Gene Youngblood.

Il dress code in bianco, che fu rivoluzionario allora, ritorna oggi come elemento chiave della sfilata.

Credit: Launchmetrics Christian Dior Resort Women SS26

Un Tributo alla Roma di Maria Grazia Chiuri

Per Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison e romana di nascita, questa sfilata ha rappresentato un ritorno alle radici, un omaggio personale alla città eterna. Con la collaborazione del regista Matteo Garrone, la collezione si è ispirata ai “fantasmi del cinema”, evocando atmosfere sospese tra realtà e immaginazione.

Ospiti internazionali: da Natalie Portman a Deva Cassel

Credit: Getty Images

Gli ospiti, tra cui Natalie Portman, Rosamund Pike, Deva Cassel, Eleonora Abbagnato, Giuseppe Fiorello, Valeria Golino e Beatrice Borromeo hanno rispettato un dress code rigoroso: bianco per le donne e nero per gli uomini.

Leggi anche:

Gucci Cruise 2026: a Firenze va in scena una sfilata da “Bling Ring” tra eccessi, nostalgia e genio sartoriale

La Cruise di Chanel, un omaggio all'Italia