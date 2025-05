Maria Grazia Chiuri, ecco le star che ha vestito

Maria Grazia Chiuri, che il 29 maggio ha detto addio a Dior dopo 9 anni nel ruolo di direttrice creativa, ha vestito tantissime celebs, accompagnandole sul red carpet e non. Nei momenti più importanti della loro vita lei c’era, con il suo estro e la sua creatività. La nostra selezione di star.

Natalie Portman, classica ma grintosa

L’attrice è sicuramente uno dei volti più riconoscibili del Dior firmato Maria Grazia Chiuri. Eccola già nel 2018 con un tailleur della maison. Negli anni la Portman si è fatta portavoce della filosofia della Chiuri: una femminilità classica ma grintosa, sicura di sé e coraggiosa. Per una donna indipendente e combattiva.

Credit: Getty Images

Jennifer Lawrence risplende

La creatività della Chiuri ha accompagnato l’attrice in diverse tappe importanti della sua vita. Come non ricordare gli Oscar 2018, quando la Lawrence si è confermata una bad girl - indossando un vestito Dior dorato fasciato – e con un bicchiere in mano ha scavalcato le fila della platea del Dolby Theatre di Los Angeles catturando così l'attenzione dei fotografi? Gli scatti hanno fatto il giro dei social: la protagonista di Red Sparrow è stata tra le più acclamate della serata.

Credit: Getty Images

Ed eccola incinta del primo figlio a fine 2021 in un Dior scintillante alla prima del film “Don't look up”. Un abito preziosamente ricamato che fa parte della collezione primavera estate 2022 di Maria Grazia Chiuri, con un drappeggio che ricade perfettamente sul pancione.

Credit: Getty Images

L’attrice, del resto, è stata più volte ambasciatrice del brand.

Rihanna in abito baby doll

La cantante di Barbados, che al Met Gala 2025 ha annunciato la terza gravidanza, ha scelto il total black amatissimo da Maria Grazia Chiuri per mettere in evidenza la sua prima dolce attesa: eccola alla Paris Fashion Week 2022 con un abito baby doll in pizzo trasparente e stivali alti.

Credit: Getty Images

Nel 2024 Rihanna è diventata il nuovo volto del profumo J'Adore Dior. Ha sostituito Charlize Theron, testimonial storica.

Lady Gaga e la sua “Folie”

Per calcare il red carpet dell’attesissimo Joker: Folie à Deux alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, Lady Gaga sceglie un abito custom-made Dior Haute Couture by Maria Grazia Chiuri che ha richiesto 850 ore di lavorazione: 300 per il corpetto e 550 per la gonna. Una mise che ha stregato i fotografi, un look romantico e scenografico, binomio divenuto ormai signature della star americana.

Credit: Getty Images

Deva Cassel come mamma Monica Bellucci

Nell'incantevole Teatro dell'Opera di Roma per la première mondiale de Il Gattopardo, Deva Cassel, ambasciatrice del brand, opta per un look da sera total black che cita la moda siciliana dell'800, quindi giocato sui volumi importanti firmato Dior. Deva indossa una gonna di tulle leggerissimo, lavorato a più strati per creare questo effetto gown a contrasto con il blazer sciancrato e aderente che ricorda i corsetti dei costumi del set de Il Gattopardo.

Credit: Courtesy Press Office Dior

Anche la mamma, Monica Bellucci, è legata alla Chiuri: eccola con la designer, alla settimana della moda parigina, dopo la sfilata Christian Dior Haute Couture SS 2018.

Credit: Getty Images

Juliette Binoche eterea

Alla cerimonia d’apertura del Festival di Cannes 2025 Juliette Binoche, presidente di giuria, indossa un abito essenziale firmato Dior.

Credit: Getty Images

Un completo color écru ispirato a una creazione degli Anni 50 e rivisitato con pantaloni e bustier drappeggiato con uno strascico al posto della gonna. In testa un foulard.