Lady Gaga, la star trasformista anche nel beauty look

Regina dei look stravaganti, la cantante si esibirà a Milano in ottobre

Trasformazione è sinonimo di Lady Gaga. Stanno andando a ruba i biglietti per il concerto che la star terrà a Milano il prossimo ottobre. E l’ansia da look è già scattata. Non solo dal lato fashion, ma anche per quanto riguarda i capelli. La cantante e attrice statunitense lascia sempre a bocca aperta i fan con tagli e acconciature particolari, originali e che bucano ogni tipo di obiettivo.

Dai red carpet più importanti ai concerti in tutto il mondo, l’immagine di Lady Gaga – all’anagrafe Stefani Germanotta – muta in modo camaleontico. Tanti i look stratosferici. Noi di X-Style ne abbiamo selezionati alcuni.

A Los Angeles, il look scelto per presentarsi ai Grammy 2025 ha catalizzato l’attenzione. Capelli neri e lisci, lunghi fino al seno, due ciocche più corte che incorniciano il viso e il tocco fashion, la frangetta a metà fronte tagliata perfettamente da un lato all’altro del viso. Un’immagine gotica e black che va a braccetto con il red carpet in cui ha lanciato il singolo “Abracadabra”.

Che Lady Gaga fosse fan della frangetta non è una novità. Nel 2024 alla première del film “Joker – Folie a deux” a Londra ha salutato tutti con un taglio bob rosso liscio e spettinato e una frangetta corta da cui fa capolino una tonalità più profonda, ma sempre da effetto “wow”. Il trucco azzurro con la lacrima sulla guancia scherza con l’outfit rosso. Tutto è in mood… joke.

Biondo platino e ciocche di capelli “infiocchettate” a metà capo e l’immancabile frangetta al Met Gala nel 2019. Un trucco black intenso, ma anche coloratissimo, con ciglia finta effetto “pavone” e labbra fucsia. “Poker face” docet.

Photo credit - AGF

Lady Gaga si trasforma in ogni situazione. Non è mai uguale a se stessa ed è sempre al top con ogni look che decide di ricreare. Anche con i raccolti resta sempre lei, la trasformista che ha recitato nel film “House of Gucci”, interpretando la moglie di Guccio Gucci, Patrizia Reggiani. All’anteprima italiana di Milano, eccola con un raccolto a metà che le dona un’allure Anni '80. Le ciocche davanti abbracciano uno chignon arrotolato sul capo. Corrono lungo la schiena le lunghezze. Per un’immagine all’insegna del biondo platino.

Nel 2021 è eterea al Gala dell’Academy Museum of Motions Pictures di Los Angeles. Un look biondissimo raccolto e cotonato, con il punto riga corto e laterale e un ciuffo pettinato che abbraccia la fronte. Il profumo della Dolce Vita si percepisce anche da qui.

Agli Oscar 2023 volto scoperto e make-up intenso valorizzano la bellezza di Stefani. Capelli baciati dal sole, tirati indietro e laccati terminano in una treccia che scorre lungo il capo, per un effetto sofisticato. Il nero alla base dell’acconciatura è una perfetta liaison tra hair-look e outfit. Un particolare studiato? Da Gaga ci si può aspettare di tutto.

Photo credit - AGF

In attesa del suo prossimo concerto, non possiamo fare altro che attendere e provare a indovinare quali saranno le mise di Lady Gaga, ma soprattutto le acconciature da imitare. Parte il countdown!