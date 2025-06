Amal in perle bianche e George in smoking nero incantano i Tony Awards

I premi più importanti dell’industria teatrale vanno in scena nella Big Apple. Sul red carpet Amal e George vincono per fascino ed eleganza. Il Miglior Musical? Ha forse un happy ending…

Tra le coppie più belle dello showbiz, Amal e George Clooney regnano sovrani e non si smentiscono mai: quando arrivano loro sul red carpet, il fiato si spezza. E ciò accade anche a Broadway, per i premi più importanti dell’industria teatrale, i Tony Awards.

Ieri sera al Radio City Music Hall di New York, sul red carpet George è affascinante in uno smoking nero e tiene per mano la sua Amal, avvolta in un lungo abito bianco di Tamara Ralph ricoperto di perline, con fili di perle drappeggiati sulle braccia, che lascia scoperte spalle e décolleté. Un look da sirena perfetto per la figura dell’avvocato inglese, che sceglie di completarlo con una pochette anch’essa perlata e un paio di décolleté bianche.

Amal e George splendidi sul red carpet della 78esima edizione dei Tony Awards al Radio City Music Hall di New York. Photo Credit: Getty Images

Una classe infinita, sfoggiata anche in questa occasione, evento a cui George partecipa per la sua nomination come Migliore Attore Protagonista nell’opera teatrale Good Night, and Good Luck. La vittoria sul red carpet è sempre garantita, caro George, ma questa volta il premio va a Cole Escola per la scrittura di Oh, Mary!, dove interpreta una first lady alcolizzata e aspirante cantante di cabaret.

Cole Escola con il premio come Miglior Attore protagonista per Oh,Mary! Photo Credit: Getty Images

Chi sono gli altri vincitori?

Ai Tony Awards vanno in scena i premi più importanti dell’industria delle opere teatrali di Broadway.

Sarah Snook vince come Migliore attrice protagonista in un'opera teatrale per The Picture of Dorian Gray, dove interpreta 26 ruoli diversi.

Suonano le note dei musical e il Miglior attore protagonista per la categoria è Darren Criss per Maybe Happy Ending. Si tratta di uno dei sei riconoscimenti vinti dall'opera. La ex Pussycat Doll Nicole Scherzinger trionfa come Miglior attrice protagonista per Sunset Blvd, in cui interpreta un'icona di Hollywood messa da parte. Per l’interpretazione la star dichiara: "Mi avete fatto sentire come se fossi a casa, e finalmente sono tornata a casa", ha detto in lacrime.

Nicole Scherzinger posa con il premio come Miglior Attrice Protagonista per il musical Sunset Blvd. Photo Credit: Getty Images

"Se c'è qualcuno là fuori che si sente fuori posto o per il quale non è ancora arrivato il suo momento, non arrendetevi. Continuate a dare, perché il mondo ha bisogno del vostro amore e della vostra luce, ora più che mai"

La commedia Eureka Day, basata sul tema dell'obbligo vaccinale, vince il premio come Miglior revival di un'opera teatrale.

L'essenziale rivisitazione di Sunset Boulevard si aggiudica il premio per il Miglior revival di un musical.

Purpose vince come Miglior Opera teatrale che butta un occhio in modo sarcastico su una famiglia disfunzionale di un'icona dei diritti civili.

Il Miglior Musical? Maybe Happy Ending. L'opera, una storia d'amore che coinvolge due robot abbandonati.