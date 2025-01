Nicole Kidman interpreta il flower power, trend di stagione

Tutti pazzi per Babygirl . Nicole Kidman, 57 anni, al cinema con la pellicola che fa discutere da settimane, non manca di colpire anche con i suoi look. Alla première di Los Angeles ha sfoggiato un vestito estremamente romantico.

Un abito creato su misura per lei da Balenciaga, una composizione floreale tridimensionale sui toni del rosa e del bianco, accostata a una cintura nera in vita. Una mise delicata decisamente in contrasto con il suo ruolo nel film.

Un thriller erotico diretto e prodotto da Halina Reijn, in cui la Kidman veste i panni di un’amministratrice delegata che si infatua di un giovane stagista, interpretato da Harris Dickinson. “Una donna che di fronte alla sua crisi esistenziale non smette di esplorare, resta in continua evoluzione”, ha dichiarato.

A distanza di 25 dall’uscita di Eyes Wide Shut, capolavoro che l’ha consacrata attrice di livello e sex symbol internazionale, Babygirl è un’ulteriore dimostrazione del talento straordinario della Kidman. La sua capacità di declinare seduzione ed eleganza si riflette perfettamente nel suo stile che, seppur delicato, lascia il segno.