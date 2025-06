La sua ultima sexy creazione per la Ratajkowski ha fatto boom. Provocante, ironica, geniale, Laila Gohar è una vera artista. Non a caso la moda la cerca sempre di più

È sulla bocca di tutti. E la sua ultima creazione ha fatto il boom. Letteralmente. Laila Gohar è la food designer che ha ideato e preparato la torta di compleanno più sexy al mondo, quella per il compleanno di Emily Ratajkowski.

La modella, attrice, autrice ha infatti celebrato i 34 anni lo scorso 7 giugno con una birthday cake a immagine e somiglianza delle sue curve, quelle che l’hanno resa celebre in tutto il mondo e che lei esibisce con orgoglio sui social.

Ma Laila Gohar è molto di più di questa torta chiacchieratissima provocante e ironica. Classe 1988, nata in Egitto da padre egiziano e madre di origine turca, residente a New York da più di 10 anni, la Gohar è un’artista di fama internazionale, corteggiata dai brand di moda e lusso come Prada, Gucci, Chanel ed Hermès.

La sua vita ruota intorno al cibo in un modo poetico e artigianale. Gohar reinventa il rapporto tra cibo e oggetti quotidiani in un’esperienza estetica sorprendente e ironica. Tra le sue fonti di ispirazioni, Dalì e Louise Bourgeois. E tra le sue creazioni più famose, le sculture di burro, una poltrona in pasta di brioche e una torre di migliaia di marshmallow. “Mi piace suscitare meraviglia e interazione”, ha dichiarato. “E lavorare con ingredienti elementari, la maggior parte delle persone li considera noiosi, ma è proprio lì che entra in gioco l’immaginazione”.

Il mese scorso al Museo del Cairo ha lavorato a un progetto sul pane – centro della vita per gli antichi egizi – e il risultato sono sculture sorprendenti, dalle piramidi a Tutankhamon.

Ed è stata la Gohar a dirigere l’evento di chiusura dell’ultima Design Week di Milano, una sontuosa cena organizzata da Cabana Magazine e Valentino. Non solo, ha una rubrica su How to spend it, la “costola” lifestyle del Financial Times e con la sorella Nadia, nel 2020 ha lanciato Gohar World, un brand di prodotti per la tavola che coniuga umorismo, artigianato e design surreale, dal chandelier per le uova a oggetti tromp-l’oeil. Una vera artista a tutto tondo, definita dal rapper Drake “la Björk del cibo”. Il suo obiettivo: creare esperienze deliziose, insolite e nuove. Con la Ratajkowski ci è riuscita.

