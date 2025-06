Compie 34 anni proprio mentre interpreta uno dei ruoli più ambiti: quello di musa di Gucci. Emily Ratajkowski, per tutti Emrata, non si limita a essere modella ma incarna il perfetto equilibrio tra seduzione e spontaneità.

Credit: Getty Images

Le immagini della nuova campagna ritraggono passeggiate in città, pause in riva al mare, in cui porta con disinvoltura foulards, bauletti e borse a spalla, tutti impreziositi dal celebre motivo GG.

Gucci nella nuova collezione reinterpreta pezzi storici come il Giglio, un tributo all’origine fiorentina, e rilancia la linea Ophidia, ispirata alle silhouette di borse e accessori della fine degli Anni 70.

Al centro della campagna è la borsa Mini GG, che reinterpreta in chiave compatta l’iconico modello da viaggio della maison, indossata dalla Ratajkowski in numerose occasioni.

Credit: Getty Images

Cannes, tra mare e vicoli, diventa così lo sfondo perfetto su cui Emily trasforma accessori iconici in dettagli ultrachic ma dall'utilizzo quotidiano.

La modella e nuovo volto Gucci, durante il Festival di Cannes, non ha sfilato sul tappeto rosso ma ha incantato la Croisette trasformando la spiaggia in una passerella, posando per il brand in tutta la sua sensualità.

Leggi anche:

Il blazer secondo Emily Ratajkowski