Salviamo la Terra (e tra le star è polemica)

Il nostro Pianeta è in pericolo e molti di noi cercano di essere parte del cambiamento e di ripensare al proprio stile di vita in un’ottica più sostenibile.

Anche molti personaggi famosi stanno diventando importanti paladini green: da chi indossa capi eco-friendly, a chi promuove raccolte fondi, a chi si dedica alla salvaguardia delle foreste.

Emily Ratajkowski, è solo l'ultima (e non ha usato mezzi termini) nel commentare il recente volo spaziale di Blue Origin, la spedizione interamente al femminile che ha portato nello spazio la cantante Katy Perry insieme a Lauren Sanchez, fidanzata del patyron di Amazon Jeff Bezos. Con loro anche Gayle King, Amanda Nguyen, Aisha Bowe e Kerianne Flynn.

La Ratajkowski si è detta "disgustata" da tutta l'operazione, definendo la missione "la fine dei tempi", qualcosa che va anche "oltre la parodia".

Ma sono molte le star che scendono in campo per proteggere il Pianeta.

Primo tra tutti Leonardo DiCaprio: da anni dona milioni di dollari ad associazioni ambientaliste. Una battaglia, quella dell’attore, che lo ha portato a rappresentare le Nazioni Unite come ambasciatore contro i cambiamenti climatici.

Photo Credit: Getty Images

La Leonardo DiCaprio Foundation si pone l’obiettivo di agire in difesa della Terra e sensibilizzare per la conservazione della natura e della protezione delle specie animali in pericolo.

Nel 2016 è poi stato diffuso il documentario Before the flood – punto di non ritorno nel quale Di Caprio ha intervistato Papa Francesco e Barack Obama per parlare di cambiamenti climatici e dell’importanza di azioni concrete per fronteggiare un mondo in crisi.

Brad Pitt è il fondatore dell’associazione "The Make It Right Foundation" per la costruzione di strutture eco-sostenibili a New Orleans a seguito dell’uragano Katrina.

Photo Credit: Getty Images

Tra le più attive anche Emma Watson che nel 2013 ha posato per il libro "Natural Beauty" realizzato in supporto di GlobalGreenUSA.

Photo Credit: Getty Images

L’attrice britannica ha anche disegnato alcuni capi di moda sostenibile per il brand di abbigliamento equo e solidale People Tree.

Numerosissimi i cantanti sensibili al tema, Sting, da sempre, e poi Pharrell Williams che, nella sua linea di abbigliamento, ha inserito un denim contenente plastica "pescata" negli oceani.

Photo Credit: Getty Images

Da una vita l'attore Robert Redford si dedica alla salvaguardia delle foreste, dell'ecosistema e delle risorse naturali.

Photo Credit: Getty Images

"Penso che l'ambiente debba essere considerato un argomento di sicurezza nazionale. La difesa interna delle nostre risorse è importante tanto quanto difenderci dall'esterno. Altrimenti che cosa ci resterà, un giorno, da proteggere?"-ha dichiarato Redford.