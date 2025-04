Un eterno ritorno. La frangia è la regina tra gli hair trend di primavera. Dritta, arrotondata, spuntata: adatta a ogni forma del viso, sottolinea e definisce lo stile, dà un tocco di personalità. “Frangia lunga aperta” è tra le parole più cercate su Google, ma la scelta è molto ampia, come suggeriscono le varianti che arrivano da star e celebs.

La “baby bang”, la frangia super corta

Corta, cortissima, praticamente micro. La tendenza più dirompente vede sulla fronte un taglio grintoso e ultra short. Detta anche “baby bang”, si sposa bene a visi minuti e irregolari, che va ad ammorbidire. Katy Perry la porta con una lunghissima chioma ondulata. Diametralmente opposta la scelta di Emma Stone, che abbina questo tipo di frangia a un pixie cut anche lui portato cortissimo.

La frangia sfilata

Sfilata e divisa al centro. Leggermente più lunga sui lati, come fa Jennifer Lawrence. Il viso ovale è perfetto per questo genere di hair cut, che richiede maggiore manutenzione e qualche accortezza in più. La frangia sfilata dà leggerezza al look ma anche dinamicità e movimento, specie se si sceglie di portarla “messy” e spettinata.

La “curtain bang” e la versione classica

Porta il focus direttamente sullo sguardo, la frangia a tendina. Chiamata anche “curtain bang” o “gringe”, si apre ai lati della fronte, come insegna Camila Cabello. Lunga e leggera, sta bene anche con i tagli di capelli medi ed è la versione che più di tutte prevede meno cure.

Richiede, invece, un regolare ritocco alle lunghezze la frangia classica. Piena e uniforme, geometrica e ordinata, è la più iconica. Amata da Dakota Johnson e Miley Cyrus, creando di fatto una linea grafica oltre le sopracciglia è definita meglio dai capelli lisci. È la scelta giusta per un look pulito e ordinato, dall’allure vagamente sofisticato.

