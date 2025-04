Fa risaltare l’abbronzatura, è elegante e fresco. Il (total) white è il colore d’eccellenza per la bella stagione. Anche in questa primavera-estate 2025

Ormai è sdoganato tutto l’anno, ma resta innegabile che il bianco è il colore must have della bella stagione, quello che accompagna le passeggiate al mare, gli aperitivi al tramonto o una cena sotto le stelle. Anche in questa primavera-estate 2025 il (total) white la fa da padrone. Declinato al panna, puro oppure sporco. Lungo, corto, aderente oppure oversize. Con paillettes, frange - trend di stagione - o decorato. Amarlo non è difficile: fa risalta l’abbronzatura, è facile, elegante, versatile ed esprime purezza.

L’hanno proposto un po’ tutti. Da Chanel, con il suo classico tweed, agli outfit sporty-chic di Ralph Lauren, da Ermanno Scervino con i suoi ricami e un romanticismo vedo-non vedo fino alle fluidità di Carven che cadono sul corpo dando un’aria di semplicità senza tempo, passando all’allure sofisticata di Giambattista Valli.

Interpretato in molteplici varianti che vanno dai look vacanzieri ai quelli metropolitani, il bianco è sinonimo di semplicità “effortless” e porta con se un’indiscutibile aura di charme. Ricordiamolo: mai senza un vestito bianco.