Da una parte il rigore più formale della camicia trasformata in abito da ufficio (ma non solo), dall’altro la sensualità del kimono, che dal Giappone approda nei guardaroba occidentali in versioni raffinate e moderne.

L’abito camicia: pratico, e chic

Righe sottili, cotoni leggeri, l’abito camicia è il capo che unisce rigore e femminilità. Perfetto per il lavoro, basta un dettaglio (una cintura in vita, un bottone slacciato) per trasformarlo in un trend da copiare.

Le versioni oversize richiamano gli anni '80, mentre le silhouette più slim giocano con le proporzioni minimaliste del design nordico, come nei modelli di Fendi.

I modelli più gettonati? Con maniche corte a sbuffo, tasche frontali e colletto classico, come quelli proposti da Dior.

Oppure, con abbottonatura nascosta e lunghezze midi perfette anche con sneaker o mules, come quelli di Miu Miu.

Una certezza in valigia per chi parte per le vacanze e un passe-partout impeccabile in città.

Il kimono: da tradizione a tendenza

Se l’abito camicia è il manifesto della praticità, il kimono è poesia da indossare. Nato come abito tradizionale giapponese, oggi è reinterpretato da designer e maison in chiave contemporanea, mantenendo intatta la sua aura di fascino e mistero.

Tessuti pregiati come seta, jacquard e viscosa si combinano con fiori orientali, motivi naturali, disegni astratti.

La cintura resta protagonista, sottolineando il punto vita in modo fluido e sensuale, mentre la costruzione a T delle maniche dona al look teatralità.

Come si indossa?

Il kimono quest'anno si indossa di giorno con sandali bassi e occhiali da diva, oppure la sera con accessori bold e trucco intenso.

Perfetto anche come soprabito leggero su jeans o shorts, per dare un tocco di classe ad ogni outfit.

