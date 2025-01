Ai Golden Globe, l’attrice ha (ri)lanciato il taglio cortissimo, protagonista anche degli hair look in passerella. Scommettiamo che sarà tra le scelte di testa più amate dei prossimi mesi?

Segni particolari: corto, clean, minimal. Il taglio di capelli di Emma Stone visto agli ultimi Golden Globes fa tendenza ed è già tra i più desiderati per la primavera-estate 2025.

Anche le passerelle di stagione hanno presentato tanti pixie cut, very short, e con frangetta spettinata, che donano subito un look fresco, elegantemente sbarazzino. All’occhio esperto l’attrice statunitense, così acconciata da Mara Roszak - hairstylist che ha come clienti anche Zoe Saldana, candidata all’Oscar come migliore attrice non protagonista per Emilia Perez, e Cara Delevingne - ricorda subito Mia Farrow sul set di Rosemary’s Baby (1968).

Già, perché il pixie cut – letteralmente “taglio folletto” – è un ormai un classico che torna e ritorna. Debutta nel 1953 con Audrey Hepburn nel film Vacanze Romane come rivisitazione del caschetto, per poi imporsi come un vero e proprio cult negli anni 60 con la supermodella britannica Twiggy e con la Farrow, appunto.

Oggi, à la page anche il bixie, a metà strada tra il pixie e il bob: volume alla sommità del capo, ampia frangia a tendina che si apre morbida, fino ad appoggiarsi ai lati del viso e a sfilarsi sul collo. Qualunque declinazione abbiano, certo è che i capelli corti sono grintosi e decisi, pur restando super femminili.