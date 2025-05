Elodie Di Patrizi, per tutti Elodie, festeggia il 3 maggio il suo 35° compleanno e si conferma una delle figure più poliedriche del panorama musicale italiano.

Artista capace di spaziare tra musica, cinema e moda, continua a sorprendere e affascinare il pubblico con la sua bellezza e con il suo stile.

Il 4 aprile, in veste di dark lady, ha pubblicato il singolo "Mi Ami Mi Odi", brano che anticipa e dà il nome al suo quinto album, in uscita il 2 maggio. Il singolo, scritto in collaborazione con Elisa, Jacopo Angelo Ettore e Dardust, esplora la dualità dei sentimenti in una relazione, sperimentando sonorità elettropop.

Dopo il Festival di Sanremo con il brano "Dimenticarsi alle 7", Elodie ha calcato molti altri palcoscenici, registrano parecchi sold out.

E’ anche tra i super ospiti del tradizionale concertone del Primo Maggio, a Roma.

La cantante tra pochi giorni farà anche il suo debutto cinematografico nel film "Fuori" di Mario Martone, in concorso all’edizione 2025 del Festival di Cannes, dove Juliette Binoche è presidente di giuria.

Il film, ispirato al romanzo autobiografico di Goliarda Sapienza "L'università di Rebibbia", racconta la storia di una scrittrice incarcerata e delle sue relazioni con altre detenute. Elodie interpreta il ruolo della scrittrice Barbara, affiancata da Valeria Golino e Matilda De Angelis.

Oltre alla musica e al cinema, Elodie continua a essere un'icona di stile. E’ la nuova brand ambassador del brand di gioielli APM Monaco e i suoi look audaci e sofisticati confermano la sua capacità di dettare tendenze e di esprimere la sua personalità attraverso la moda.

Il regalo più bello? L’amore di Andrea Iannone con cui fa coppia fissa dal 2023.

Oggi, Elodie, a 35 anni, continua a scalare vette sempre più alte.