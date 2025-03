Le tendenze fw ‘25-‘26 dalla Paris Fashion Week

Lingerie mon amour

Sottovesti e lingerie, pizzi e tulle. L’atmosfera boudoir è stata tra le più gettonate sulle passerelle parigine per la prossima stagione autunno-inverno, confermandosi come la tendenza più sensuale. Una scelta stilistica, segno di audacia ed emancipazione femminile, e non solo un modo per sedurre. Abiti svolazzanti, reti, trasparenze, plissé, balze, merletti, maniche a sbuffo, sottovesti. La lingerie in tutte le sue forme invade le collezioni fw ’25-’26 – da Christian Dior a Giambattista Valli -facendo esplodere l’essenza della femminilità.

Dior Credit AGF

Il caldo abbraccio della maglieria

Modelli oversize, mantelle, gilet. La maglieria ha conquistato Parigi, riscaldando corpi e cuori con un abbraccio che sembra una coccola. È stata protagonista di tante collezioni, da Balmain a Louis Vuitton. Dai capi più lavorati e decorati, a quelli più lisci e sobri, fino a tute di maglia con cappuccio, cardigan e abiti non ton. Ogni capo regalerà alla prossima stagione fredda un’allure comfy e cozy, perfetta per affrontare l’aria frizzantina dell’autunno-inverno.

Balmain Credit AGF

Lo spirito rock della pelle

Le creazioni in pelle si sono impadronite delle catwalk nella Ville Lumière. I famosi “chiodi” hanno completato mise dal carattere originale e ribelle. Indossati anche sopra a gonne ampissime hanno il potere di sdrammatizzare i look. Così giacche spezzate da cinture e pezzi modello parka creano outifit grintosi e rock. Mini abiti e dolcevita scorrono lungo le linee dei corpi che osano di più. Spiccano stivaletti e stivali, anche over, per una donna che avanza a passi da gigante. Una tendenza che ha lasciato a bocca aperta da Saint Laurent, per esempio, e da Isabel Marant.