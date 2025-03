Lewis Hamilton, campione di stile, non solo in Formula 1

Si accendano i motori. La stagione di Formula 1 è al via con il Gran Premio d’Australia. Al di là di piazzamenti, bolidi e qualifiche, gli occhi dei fashionisti sono puntati su Sir Lewis Hamilton, il pilota Ferrari trendsetter dentro e fuori dal circuito di gara. Lui che, con ogni curva in pista o sui red carpet, continua a affascinare, ispirare, sedurre. E consolida così di passo in passo il suo status di icona globale.

In total black per il suo primo weekend di gara in rosso

Per il suo primo weekend di gara in rosso, Lewis Hamilton è arrivato all'Albert Park di Melbourne, in Australia, con un look Jacquemus della collezione primavera/estate 2025. Giacca Marino, pantaloni abbinati e un paio di stivali western di Ernest W. Baker. Alle orecchie preziosi di Tiffany & Co. e sulle dita anelli Chrome Hearts. Una mise che conferma il suo spirito fashionista. E per proteggersi dal sole, ma anche per avere un aria più misteriosa, il pilota ha scelto di indossare un paio di Ray-Ban Mega Wayfarer, su consiglio dell’amico A$AP Rocky, compagno di Rihanna, primo direttore creativo del brand.

Il pilota britannico della scuderia di Maranello emana un fascino disinvolto. Le sue scelte di moda fanno notizia, è noto per sfidare le convenzioni e dettare tendenze, rispecchiando le sue manovre audaci nei circuiti. Il mondo della Formula 1, giudicato dallo stesso Hamilton troppo serioso negli anni passati, si sta trasformando anche grazie a lui ed è sempre più aperto a nuove contaminazioni con la moda.

Il campione Ferrari: dai circuiti agli eventi mondani

Quando non è in pista, Hamilton partecipa volentieri a première cinematografiche, sfilate ed eventi glamour come il Met Gala di New York o i Global Creativity Awards di Gq. Del resto, il pilota, sette volte campione del mondo, non ha mai nascosto le sue mire nel mondo della moda, come il desiderio di creare un grande gruppo del lusso capace di rivaleggiare con LVMH e Kering o la volontà di dare sostegno ai suoi designer preferiti, in primis Grace Wales Bonner, classe 1992, nata a Londra da madre inglese e padre giamaicano, le cui collezioni sono dense di richiami afro e del mondo dell’arte.

Nel 2024 Hamilton è stato nominato ambassador da Dior per la moda maschile e ha collaborato con l’allora direttore artistico Kim Jones alla realizzazione di una serie di proposte ispirate al suo universo potente ed esilarante, simbiosi di couture e praticità, funzionalità e lusso. Inoltre, è global ambassador per Lululemon. Che dire, prepariamoci a una stagione di Formula 1 interessante non solo per le gare, ma anche per le mise.

I tanti flirt del pilota della scuderia di Maranello

A fare da contorno al personaggio unico e inimitabile di Hamilton ci sono anche gli innumerevoli amori che ha o avrebbe vissuto con donne famose e, ovviamente, bellissime. L'ultimo nome della lista è quello di Sofia Vergara, attrice e stella della sitcom Modern Family. Andando a ritroso, ci sono la modella brasiliana Juliana Nalu, con cui avrebbe festeggiato il Capodanno 2024 in Brasile. Un anno prima è stata la volta di Shakira, ma la loro relazione non è mai decollata.

E ancora la top spagnola Cindy Kimberly e Winnie Harlow, modella nota per la sua vitiligine. La love story più lunga è stata forse quella con Nicole Scherzinger (2007-2015 incluse crisi e pause), culminata nella rottura quando lei scoprì un tradimento con Miss Mondo Vivian Burkhardt. Note anche le liason con Jodie Mae, figlia di un imprenditore di Hong Kong e Danielle Lloyd, ex Miss Inghilterra, conosciuta quando Hamilton era ancora un giovane pilota di Formula 3.

Si aggiungono infine i flirt mai confermati ufficialmente con Rihanna, Rita Ora, Barbara Palvin, Kendall Jenner e Nicki Minaj. Ora si dice che gli piacerebbe diventare padre. Chi sarà la fortuntata?