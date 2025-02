Met Gala 2025, svelato il nuovo tema

Il Met Gala 2025, in programma il 5 maggio, porterà sotto i riflettori un tema carico di significato storico e culturale: "Superfine: Tailoring Black Style". L'evento, che segna l'apertura della mostra annuale del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York, esplorerà il ruolo dello stile sartoriale nella formazione dell'identità della comunità nera, con particolare attenzione al fenomeno del Black dandyism.

Il Black dandyism, protagonista della mostra e del gala, è una forma di espressione che ha ridefinito il concetto di eleganza e di status sociale, sfidando le convenzioni attraverso la moda. La mostra analizzerà come l'abbigliamento sia stato utilizzato come strumento di affermazione e provocazione, ponendo interrogativi su identità, razza, classe, genere e potere.

La mostra "Superfine: Tailoring Black Style", curata dal Costume Institute, si ispirerà al libro "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" di Monica L. Miller. Includerà una selezione di abiti, opere d'arte, fotografie e testi storici, raccontando l'evoluzione del dandismo nero e il suo impatto sulla cultura contemporanea.

Dopo l'attesissimo Met Gala, l'esposizione aprirà ufficialmente al pubblico dal 10 maggio al 26 ottobre 2025, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nella storia e nell'estetica del Black dandyism.

Con una tematica così potente, il Met Gala 2025 si preannuncia un evento iconico.