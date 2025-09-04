Autunno in viola: dal lilla all’ametista, il colore che accende la stagione

Romantico, regale, ribelle o pop trionfa sulle passerelle, scelto e amato dalle maison. Oggi più che mai: purple is the new black

L’autunno si tinge di viola, in tutte le sue sfumature: dal lilla romantico all’ametista più profonda. Un colore simbolico e magnetico, da sempre legato a mistero e potere, che torna protagonista sulle passerelle e negli accessori.

Saint Laurent, Valentino, Ralph Lauren Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il viola trova la sua massima espressione nel tailleur in velluto di Ralph Lauren. Linee pulite, allure aristocratica e un tessuto che cattura la luce.

Anthony Vaccarello per Saint Laurent sceglie il viola scuro per cappotti oversize e sartoriali, dove le sfumature si moltiplicano, dal prugna al melanzana.

Il lilla si veste di leggerezza nelle proposte in raso di Valentino: abiti da sera che sembrano fluttuare, con bagliori delicati e drappeggi.

Gucci, Miu Miu, Beccaria Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Gucci gioca con il viola nei dettagli: borse e scarpe diventano tocchi eccentrici, perfetti per accendere un look neutro. Dallo stivaletto in pelle ametista alla handbag logata lilla.

Giambattista Valli invece propone abiti lunghi, fluenti e leggerissimi, declinati in lilla tenue. Un viola delicato e onirico.

Miuccia Prada osa con minigonne e giacche in pelle viola, il colore qui diventa segno di forza, portato nel guardaroba quotidiano con ironia e carattere.

Tra romantico e rétro, Luisa Beccaria propone abiti in pizzo lilla, quasi da fiaba. Un’interpretazione sognante e raffinata del viola, che dialoga con la luce e con lo stile bohémien della maison.

Custo Barcellona Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Custo Barcellona reinventa il colore con mix di stampe, lurex e dettagli iridescenti. Il viola diventa pop, vibrante e futuristico: perfetto per chi ama osare con energia.

