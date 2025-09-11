Ralph Lauren a New York: minimalismo, celebrità e un abito rosso che ha stregato tutti

New York Fashion Week si è aperta ieri con una delle firme più iconiche d’America: Ralph Lauren. Lo stilista ha scelto un format intimo, ospitando la sua nuova collezione Primavera/Estate 2026 nel suo studio su Madison Avenue. Un luogo raccolto, arredato con divani bianchi che ha lasciato parlare solo i vestiti.

Sfilata di Ralph Lauren alla New York Fashion Week, 2025 Credits Getty Images

Bianco, nero e tocchi di rosso

La collezione ha giocato con i codici del menswear reinterpretato al femminile. Giacche maschili portate su bralette sottili, pantaloni ampi dal taglio sartoriale, gonne fluide che scivolano sul corpo. La palette è essenziale: bianco e nero, con tocchi di rosso acceso. Un lessico visivo chiaro, diretto, ma sempre raffinato. Accessori calibrati, cappelli a tesa larga, pendenti argentati, borse materiche completano il racconto.

Sfilata di Ralph Lauren alla New York Fashion Week, 2025 Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Il finale? Un colpo da maestro in pieno stile Ralph Lauren: un abito rosso scarlatto, sensuale e luminoso, che ha strappato numerosi applausi e regalato l’immagine simbolo della serata.

Un parterre di celebrità

Lo show ha attratto un parterre d’eccezione. Oprah Winfrey, Usher, Priyanka Chopra e Nick Jonas, Naomi Watts, Mindy Kaling: un concentrato di star internazionali che hanno trasformato l’evento in un red carpet glamour dentro e fuori lo studio. Tra gli ospiti immancabili, è apparsa anche Anna Wintour.

Oprah ha raccontato con emozione il suo primo acquisto firmato Ralph Lauren – dei teli da bagno – sottolineando come il brand abbia accompagnato momenti importanti della sua vita. Mindy Kaling ha invece ricordato quanto la maison rappresenti, per lei e per molte famiglie di immigrati, il vero simbolo del mito americano.

Un ritorno alle origini, ma con la capacità di parlare al presente: un sogno americano cucito su misura!

