New York Fashion Week: dal minimalismo di Calvin Klein alla favola di Siriano
Il weekend della settimana della moda di New York porta in scena essenzialità, atmosfere dark e innocenti, ma anche party mood con allure rétro
Un weekend ricco di sorprese e look da sogno quello della New York Fashion Week SS26, pronta a cedere la staffetta alla settimana della moda londinese il 18 settembre. A tenere banco, nei giorni scorsi, l’opening di Michael Kors, che ha lasciato a bocca aperta con lo sfilare dell’escape style mischiato all’eleganza sobria newyorkese, e la raffinatezza di Ralph Lauren, in movimento nella triade bianco, rosso, nero.
Nel weekend però si entra sempre più nel vivo. Ed ecco così il minimalismo del pilastro della moda americana Calvin Klein, lo spirito “insicuro ed innocente” di Khaite e la stravaganza fiabesca e festaiola di Christian Mariano.
Oltre al trionfo dello stile, anche la parata di star è assicurata!
Calvin Klein, l’after morning newyorkese
La seconda sfilata ideata dalla designer italiana Veronica Leoni per Calvin Klein è un trionfo di minimalismo e rigore, mischiato ad originalità e relax. I dettami stilistici del brand americano ci sono tutti: le linee sono semplici, omaggiano lo stile iconico degli Anni 90 e l’eleganza low profile, ispirandosi alla donna newyorkese mattiniera, impegnata ed ambiziosa. Nascono capi comodi, facili da indossare e dalle forme essenziali.
Il mood proposto porta in scena la rilassatezza del mattino, quella tipica della passeggiata appena svegli. Il racconto del morning after si vede e nasce dallo sguardo attento di Veronica Leoni sui look indossati dalle abitanti della Grande Mela per vivere le abitudini più semplici, come andare al grocery store o a prendere un caffè.
Grembiuli che si trasformano in abiti corti o lunghi, giacche e camicie che accompagnano larghi pantaloni a palazzo, bluse che sovrastano l’iconica biancheria intima con la leggendaria scritta-logo. Questi solo alcuni esempi della moda ideata dalla designer italiana per la prossima bella stagione Calvin Klein, che sposa il less is more e gioca con dettagli come il fazzoletto allacciato in testa in stile working class.
La palette colori abbraccia principalmente le nuances neutre: bianco, grigio, blu polvere e nero calcano la passerella da veri protagonisti, lasciando spazio, però, a sprazzi di giallo canarino, caffè, rosa acceso o palomino. Non mancano le fantasie come le righe. Da ricordare l’abito vestaglia in pelle - tagliata a laser che sembra spugna - indossato in sfilata dalla top model Maria Carla Boscono.
In prima fila ad applaudire lo stile americano star da capogiro, come le attrici Naomi Watts - in un completo chiaro definito da calzini grigi alloggiati in décolleté nere - e Lily Collins, protagonista della serie tv Emily in Paris – in crop top e longuette dall’aura angelica.
Alla Brant Foundation nell’East Village, ad ammirare le nuove creazioni, non mancano le modelle Emily Ratajkowski - in un abito scollato ai lati e stivaletti dal tacco mignon - ed Iris Law, figlia dell’affascinante Jude, la cantante Rosalìa e la star del K-Pop, Jung Kook.
Khaite, sfila l’underground style
Un’atmosfera cinematografica alla David Lynch quella in cui ci si trova immersi assistendo alla sfilata di Khaite. Il brand newyorkese lascia tutti a bocca aperta con la scenografia realizzata all’interno del grande spazio espositivo The Shed, nell’area di Hudson Yards. Un’aura dark nella quale la stilista Catherine Holstein porta in scena creazioni che mirano a comunicare soprattutto i concetti di insicurezza e asimmetria.
Lo vediamo nelle giacche tagliate di sbieco o con angolature “dubbiose”, nell’arricciatura delle gonne o nelle maniche lunghe tagliate a metà, nei risvolti delle longuette in denim o negli accostamenti inaspettati.
Protagonisti i blazer doppiopetto in versione mini-dress o al ginocchio, le giacche da pescatore lunghe o quelle corte con ampie tasche. Non mancano gli abitini a clessidra e quelli dall’effetto “incompiuto” o top e jackets che sembrano abbozzati.
I messaggi veicolati dalla collezione, quelli di ingenuità e innocenza, si riflettono nelle camicie realizzate in chiffon e ricamate a mano con petali di tessuto applicati sul davanti o a decorazione dei colletti, nei golfini, nei nastri a fiocco sotto il mento o nei pois, indossati in passerella anche dalla modella Kendall Jenner con gonna morbida e maglione asimmetrico monospalla.
La palette colori predilige il nero, ma vira anche verso il grigio, il blu e il bordeaux. Non mancano il bianco, il beige e l’ocra, a creare un mix di tonalità che combaciano perfettamente con il mood veicolato.
Anche qui non mancano le celebrity che rendono la front row un cielo stellato, come Rosie Huntington-Witheley, modella e moglie dell’attore Jason Statham, la socialite Olivia Palermo e l’attrice Shailene Woodley.
Una collezione, quella di Khaite, che richiama l’attenzione con i suoi capi “incerti”, ma ricchi di significato.
L’eleganza fiabesca di Christian Siriano
Un’atmosfera da libro di favole quella che si respira durante lo show di Christian Siriano. Falcata dopo falcata, in passerella sfila una collezione in parte ispirata anche all’attrice e diva Anni 50 Marlene Dietrich. Una galleria di capi stravaganti, ricoperti di pois o righe sovradimensionate. Linee aderenti si sposano con volumi ampi e i tessuti “sbuffano”, ma solo nella forma…
È un clima di festa (e dal profumo rétro), infatti, quello che sprizza da ogni poro della location del defilé, la sala semi interrata di Macy’s, il grande magazzino di Herald Square. Nella stanza, ridisegnata per l’occasione, sfilano cappelli a falda larga che portano in scena le star di altri tempi. Corsetti, intrecci, sete luminose, organze, piume: la donna Siriano emana energia da vendere.
Una Grand Soirée fatta di bianco e nero - Coco Rocha è una perfetta Crudelia De Mon sfoggiando un abito con bustier e gonna a ruota a pois – ma anche di colori accesi e decorazioni eccentriche, che catturano lo sguardo e portano ad ammirare un perfetto mélange oltre le righe, giocato da tessuti, fantasie e colori.
In prima fila ad applaudire, star come la presentatrice TV Oprah Winfrey, l'attrice Whoopi Goldberg, la cantante Lizzo e le attrici Patricia Clarkson ed Heather Graham.
Questi alcuni esempi dei brand che hanno sfilato durante il weekend glamour della New York Fashion Week, a cui si aggiungono, tra i tanti grandi nomi, anche i marchi Fforme, Anna Sui e Ulla Johnson.
Ora non ci resta che attendere cosa ci riserveranno le prossime catwalk, in attesa di volare a Londra!
