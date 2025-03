Lily Collins, da Emily in Paris a volto di Calvin Klein

Diciamolo subito: con quella sua eleganza sofisticata e spontanea Lily Collins ha un fascino polarizzante, soprattutto per la Gen Z. E anche chi guarda con il naso storto e un atteggiamento un po’ snob il suo personaggio di Emily Cooper in Emily in Paris, la serie che l’ha resa un’icona fashion, non fa che alimentarne il successo. “L’importante è che se ne parli”, diceva Oscar Wild. Che si tratti di abiti sgargianti e ironicamente ringardes (sta per basic tendente al banale in francese) oppure di mise dai colori eccentrici, dalle fantasie estrose abbinate ad accessori inaspettati, ogni suo look nella serie diventa virale. Insomma, di lei si discute dentro e fuori dal set. Ora Lily Collins è stata scelta da Calvin Klein come protagonista per la sua nuova campagna Spring 25, diretta e fotografata da Charlotte Wales.

Che diventi la nuova musa di Klein come è stata per anni Kate Moss?

Stile sofisticato e un tocco di sensualità. La collezione Womenswaear 25 di Calvin Klein propone capi pensati per essere indossati dal giorno alla sera, come il blazer perfetto per la città o lo slip dress in crepe stampata.

Si gioca con il contrasto tra tessuti pregiati, come la fluidità della seta e del satin, e materiali strutturati come lana e pelle. E anche l’iconico denim diventa protagonista con nuovi modelli.

La campagna rappresenta un ulteriore tassello nella carriera di Lily Collins, appassionata di moda fin da quando era bambina. L’attrice sta vivendo un periodo d’oro anche nel privato. A inizio febbraio ha annunciato di avere avuto una bambina, Tove Jane McDowell, grazie al percorso della maternità surrogata. Una scelta, anche questa, che ha fatto discutere.