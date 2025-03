Un matcy matchy che testimonia il solido legame tra Naomi Watts e il suo alano Apollo. Osservando con attenzione questo look, che la diva ha indossato a New York in occasione della Premier di The Friend, salta subito all'occhio la sintonia tra l'attrice e il co-protagonista (insieme anche a Bill Murray) della commedia.

Un abbinamento che per noi di X-Style digital vale il titolo di "look della settimana". Naomi si è presentata sul red carpet con un abito total white di Jacquemus della collezione Primavera -Estate 2025. Maxi gonna svasata bianca, con dettagli in lana mongola nera, che richiama al pelo maculato dell'amico a quattro zampe, compagno di vita e di cast.

A rendere perfetto l'outfit, le slingback di Gianvito Rossi. Realizzato in pelle di capra bianca, il modello Ascent è caratterizzato dalla punta e da un tacco a rocchetto di 85mm. L'iconica fibbia ribbon, signature del marchio, impreziosisce il cinturino alla caviglia, fatto a mano in Italia. Un look ironico ma raffinatissimo, senza alcun riferimento alla madrina del faux fur, Crudelia De Mon. Anzi una rivisitazione buona, che suona come un dolce omaggio al suo compagno di cast. Bellissimi!