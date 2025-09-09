I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate. Da Kate Middleton a Cate Blanchett fino ad Amal Clooney, è blonde mania! Vi ricordate una certa amica Rachel?

Brillanti e lucenti, welcome blonde shades! La stagione fredda è pronta per abbracciarvi. Tante le tonalità che permettono di sfoggiare quello che è il colore vivace ed energico per eccellenza, per amanti delle tendenze hair look che non passano inosservate.

Il biondo, già protagonista sulle più prestigiose passerelle autunno-inverno 2025, catalizza l’attenzione facendo risplendere l’immagine di star e principesse.

Una bionda a Palazzo

Kate Middleton è una certezza. Si può dire che non sbagli mai una scelta di mises. E neanche nei beauty. Ora, per la Principessa del Galles è tempo di un look inaspettato, un cambiamento drastico che saluta (ma non totalmente) il tanto amato castano, entrato nella mente di tutti come il colore di capelli iconico della Duchessa, per accogliere ed esibire una nuance più luminosa e calda.

Le vacanze sono finite e si torna al lavoro. Royal Family inclusa! E per la ripartenza degli impegni istituzionali anche Kate, Principessa del popolo – come lo era la tanto amata nuora Lady D – segue il mood spesso caratteristico dell’essere donna: anno (lavorativo) nuovo, look nuovo!

La Principessa del Galles, Kate Middleton, durante la visita ai giardini rinnovati del Museo di Storia Naturale a Londra, il 4 settembre 2025 Credit: Getty Images

Per visitare i giardini del Museo di Storia Naturale di Londra la principessa sfoggia capelli lunghissimi e color miele, le cui onde scendono su una giacca color tortora scuro indossata sopra alla sempre perfetta camicia bianca. L’effetto è low lights: Kate, infatti, sceglie di mantenere una radice che tende al castano chiaro virante al nocciola, dai toni ombreggiati.

Un mélange di tonalità più calde unite ad altre che sembrano nascere da oro colato si uniscono a strisce più chiare che scendono dalle radici fino alle punte, accompagnando tutte le lunghezze, e alternandosi a parti più scure per un effetto naturale. Il risultato? Il biondo di Kate ora è sulla bocca di tutti.

Leone d’oro… al biondo

Fresca di chiusura, l’82esima Mostra del Cinema di Venezia ha visto sfilare i volti più noti del cinema italiano ed internazionale, insieme a tante personalità del jet set.

Tra creazioni sartoriali da mille e una notte, acconciature glamour e make-up dalle infinite sfumature, il file rouge tra i look è il biondo. Miele, caramello, freddo come il ghiaccio: da Emanuela Fanelli all’affascinante Amal Clooney, fino a Cate Blanchett, sul red carpet, tra chiome luminose e morbide, è blonde mania.

Una cascata di polvere dorata sembra essere caduta sulla testa della conduttrice della kermesse, Emanuela Fanelli. Un biondo chiaro, abbinato a una base più scura è quello sfoggiato dall’attrice durante le sue apparizioni all’evento. La maggioranza di ciocche schiarite a effetto naturale - tra cui quelle che le incorniciano il volto – che invadono la chioma lunga fino a poco sotto le spalle, donano grande luce alla figura, mescolandosi con parti più scure e tocchi caramello. Il colpo d’occhio, però, è 100% blonde!

L'attrice Emanuela Fanelli alla cerimonia di chiusura dell'82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, di cui è stata conduttrice Credit: Getty Images

Sono passati pochi giorni dalla scomparsa di Giorgio Armani e per calcare il red carpet della cerimonia di chiusura della Mostra, l’attrice sceglie di rendere omaggio al grande stilista, indossando un abito della collezione Armani Privé formato da due elementi: un bustino senza spalline d’ispirazione giapponese e una gonna larga, impreziosita da una sovra gonna di frange di strass e da un motivo jaquard oro proprio come i suoi capelli… sunkissed.

Ma la conduttrice di questa edizione della kermesse non è l’unica ad aver imbiondito il tappeto rosso della Serenissima. Lunghissimi e lisci i capelli della modella e attrice inglese Rosie Huntington-Whiteley. La moglie dell’attore Jason Statham brilla a Venezia con una chioma bionda lucente dai riflessi color miele. Riflessi chiari e ambrati danzano insieme a tonalità rosate, dando vita a nuances che, unite, creano un colore caldo perfetto per i momenti freddi della prossima stagione.

La modella Rosie Huntington-Whiteley sul red carpet per il film Frankenstein all'82esima edizione del Cinema di Venezia Credit: Getty Images

Altra modella, altro biondo, altri capelli lunghi. In questo caso in versione cold. A chi ci riferiamo?

La modella tedesca sfoggia un hair look seventies sciolto sulle spalle scoperte e dalle onde morbide, su una base color biondo cenere si stagliano ciocche molto più chiare, a creare contrasti che non passano inosservati e che fanno risaltare il nuovo taglio dell’ex angelo di Victoria’s Secret: uno shag sfilato e con maxi-frangia leggermente spettinata che cade sugli occhi. Da un brand di lingerie ad un altro: la top model Heidi Klum e la figlia – Leni Klum – hanno sfilato insieme sul red carpet indossando abiti Intimissimi.

La modella Heidi Klum sul tappeto rosso del Festival per il film La Grazia Credit: Getty Images

Il biondo freddo conquista anche la chioma corta, con riga da una parte, del premio oscar Cate Blanchett. In questo caso, però, le tonalità sono più fredde. L’attrice australiana conquista il tappeto rosso con un taglio bob leggermente spettinato. Un hair look total blonde chiaro, che risalta - e fa risaltare - l’abito nero Giorgio Armani Privé dalla scollatura importante.

Cate Blanchett sul red carpet della cerimonia di apertura dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia Credit: Getty Images

Biondo La Signora Clooney ama(L) il biondo

La chioma bruna, per molte, è una caratteristica a cui non si può rinunciare. La tentazione del biondo, però, a volte è forte e resistervi può essere difficile. La soluzione? Amal Clooney ci dà il buon esempio. Sul red carpet del Festival l’avvocato di grido incanta con un abito color viola ametista che esalta la sua bellezza ed i suoi lunghissimi capelli color castano nocciolato.

Amal e George Clooney sul tappeto rosso del Festival per il film Jay Kelly Credit: Getty Images

Il tocco da “non posso rinunciare al biondo”? Le sfumature chiare in modalità “pecan pie” che donano luce al long hair ondulato, facendo respirare il profumo di caramello solo a guardarle.

Non a caso, si vocifera che quella di Amal sia la chioma più desiderata al mondo.

Anche Benedetta Porcaroli segue la scia di Amal, con un lob dalla radice scura – che conferisce profondità all’immagine - su cui spiccano strisce biondissime effetto “baciata dal sole”.

Così, l’attrice italiana illumina il red carpet di Venezia con un hair look solare e brillante.

L'attrice Benedetta Porcaroli con il Premio Migliori Orizzonti come Miglior Attrice per il film Il matrimonio di Arabella all'82esima edizione del Festival Credit: Getty Images

Un beauty look easy chic, che porta in scena un’allure naturale immersa in sfumature miele, perfetto per ritirare – come è accaduto – il Premio Orizzonti come migliore attrice vinto per il film "Il rapimento di Arabella".

Effetto Jennifer: tutta colpa di Rachel

I capelli biondi attirano l’attenzione ed illuminano a che i look più “cupi”. Basta una ciocca che parla di “estate” naturale o creata “ad hoc” per dare vita ad immagini solari. Un mood amato da sempre, ma che – nella mente di molti, anzi moltissimi – è incarnato dall’unica e sola Rachel di Friends. Milioni di fan in tutto il mondo hanno amato ed imitato i tagli e il colore della frizzante Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston nei panni di Rachel Green nella serie tv Friends Credit: Getty Images

Brillanti e scintillanti. Corti o lunghi. Rachel ha segnato le tendenze degli Anni 90 e 2000, con biondi dalle diverse sfumature e riflessi lucenti che, tuttora, sono fonte d’ispirazione per le tendenze beauty.

E voi, che sfumatura di biondo siete?

