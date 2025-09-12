Weekend di settembre al mare: sole, bagni, cultura ed enogastronomia
Prima dell’arrivo dell’autunno ci sono ancora alcuni fine settimana da sfruttare per godere gli ultimi scampoli di mare, tra sapori mediterranei e relax
Settembre è il mese perfetto per vivere il mare in modo più autentico e rilassato: le folle estive si diradano, le temperature restano miti e le località balneari assumono un fascino più intimo. Che si tratti di un tuffo nel Mediterraneo, di un’esperienza gourmet o di un weekend dedicato alla cultura, le destinazioni più raffinate accolgono i viaggiatori con servizi esclusivi e panorami mozzafiato. Ecco cinque indirizzi da segnare in agenda per un fine settimana indimenticabile tra sole, bagni e lifestyle.
Perché scegliere settembre per un weekend al mare
Optare per gli ultimi weekend di settembre significa vivere il Mediterraneo con ritmi più lenti, tra bagni ancora piacevoli, serate fresche e una dimensione più autentica delle destinazioni. Dalla Sicilia alla Grecia, passando per il Montenegro e la Costiera Amalfitana, queste strutture rappresentano il meglio dell’ospitalità di alto livello e trasformano una breve fuga in un ricordo memorabile.
Siro Boka Palace, Montenegro: tra design contemporaneo e mare cristallino
Il Siro Boka Palace, affacciato sulla spettacolare baia di Boka, è la nuova destinazione esclusiva in Montenegro. Qui il mare Adriatico incontra il design contemporaneo, con camere eleganti e spazi pensati per il relax e il benessere. Settembre è il momento ideale per godersi spiagge meno affollate, escursioni in barca e tramonti romantici. Gli ospiti possono dedicarsi anche al wellness, grazie a programmi su misura che combinano sport, spa e cucina salutare, senza rinunciare a un tuffo tra le acque trasparenti di una delle coste più belle dei Balcani.
Furore Grand Hotel, Costiera Amalfitana: un rifugio sospeso sul blu
In Costiera Amalfitana, il Furore Grand Hotel è una delle novità più attese: una struttura sospesa tra mare e cielo, che regala viste spettacolari sul Tirreno. Settembre qui significa bagni più tranquilli, passeggiate tra i borghi della Divina e degustazioni che raccontano l’anima gastronomica campana. La cucina del ristorante celebra il territorio con prodotti freschissimi, mentre la spa panoramica invita al relax totale. Un weekend perfetto per chi cerca romanticismo e autenticità, lontano dal caos estivo.
Villa Igiea, Palermo: eleganza storica sul mare di Sicilia
Palermo in settembre svela la sua luce più dolce, e Villa Igiea, storica dimora dei Florio trasformata in hotel di lusso, è il punto di partenza ideale per scoprirla. Con affaccio diretto sul mare, la struttura conserva il fascino liberty e un’ospitalità raffinata che si unisce a comfort moderni. Dalla piscina con vista al giardino mediterraneo, ogni dettaglio invita a rilassarsi. A pochi minuti dal centro, è possibile alternare bagni al mare, visite ai tesori arabo-normanni della città e serate dedicate alla cucina siciliana, tra pesce fresco, agrumi e vini locali.
Mykonian Collection, Mykonos: la Grecia più glamour in versione settembrina
La Mykonian Collection raccoglie alcune delle strutture più esclusive di Mykonos, perfette per un soggiorno settembrino. Le giornate sono ancora soleggiate e le acque dell’Egeo calde e invitanti, ma l’isola si svuota delle folle estive, offrendo un’atmosfera più autentica. Dalle infinity pool con vista sul mare ai ristoranti gourmet che reinterpretano la tradizione cicladica, ogni hotel è pensato per esperienze tailor-made. A settembre si può vivere l’isola con calma: tuffi nelle baie più riservate, passeggiate tra i vicoli di Chora e serate glamour in riva al mare.
One&Only Aesthesis, Atene: lusso e mare a due passi dalla città
Per chi desidera unire mare e cultura, il One&Only Aesthesis è la scelta perfetta. A pochi minuti dal centro di Atene, immerso nella pineta e affacciato sulle acque dell’Egeo, offre un’esperienza esclusiva che combina spiaggia privata, piscine spettacolari e cucina d’autore. Settembre è il mese ideale per alternare giornate al sole con visite all’Acropoli, ai musei e ai quartieri storici della capitale. Una fusione tra relax balneare e city break culturale che rende unico ogni soggiorno.
Leggi anche:
Library Hotel, il lusso che profuma di carta e inchiostro
Le 5 mostre d’arte (in tutte le sue forme) da non perdere in autunno
Contenuti consigliati
- living
Autunno in casa: interni in foliage
Ispirazioni di stagione tra materiali, colori e forme organiche, dalla tradizione del grande design alle nuove visioni contemporanee
- fashion
Cardigan, il ritorno del capo passepartout: come abbinarlo quest' autunno
Le passerelle lo hanno consacrato: dal maxi chunky a maglia grossa fino alla versione cropped e gioiello, il cardigan si conferma l’alleato dei primi freddi
- lifestyle
Almodóvar, dal cinema alla fotografia: “Vida Detenida” in mostra a Verona
Nella città scaligera va in scena la prima mostra italiana del regista spagnolo Pedro Almodóvar in veste di fotografo, curata da Simone Azzoni
- fashion
Milano Fashion Week: debutti, eventi e sfilate nel segno di Giorgio Armani
Sarà una settimana della moda intensa, ricca di anniversari e celebrazioni. Su tutti: i 50 anni della maison Giorgio Armani
- entertainment
Downton Abbey, oggi al cinema con Il gran finale
La celebre saga britannica che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo arriva nelle sale italiane con Downton Abbey – Il Gran Finale. Un addio tra nostalgia e splendore
- fashion
Ralph Lauren a New York: minimalismo, celebrità e un abito rosso che ha stregato tutti
Lo stilista americano apre la fashion week di New York con una collezione all'insegna della sobrietà
- Fashion
New York Fashion Week: gli eventi da non perdere e cosa fare in città
Dalle sfilate agli eventi collaterali: gli appuntamenti da segnare in agenda
- entertainment
Milo Manara compie 80 anni: l’arte della seduzione a fumetti
Il maestro del fumetto italiano, che continua a incarnare il simbolo dell’erotismo disegnato a matita, spegnerà 80 candeline il 12 settembre
- Fashion
Color block: l'arte di Mondrian che ispira il guardaroba
Tra le tendenze autunno-inverno 2025 il color block catalizza l’attenzione con nuances energiche e vivaci
- entertainment
La bellezza senza bisturi, tutte le star senza ritocchino
Sono sempre di più le celeb a favore del “graceful aging”
- entertainment
Il Diavolo veste Prada 2: fantasia o realtà?
Con la nomina di Chloe Malle alla direzione di Vogue, l'iconico sequel con Miranda Priestly subirà una nuova chiave di lettura
- beauty
Fragranze fresche e confortanti, che profumano di biancheria stesa al sole
Perfette per chi desidera un eau de toilette discreta ma in grado di regalare un’istantanea sensazione feel good
- fashion
Mocassini, passione d’autunno che si indossa con il calzino
Eleganti, ma mai eccessivi. Comodi, ma sempre chic. Un tempo considerati prettamente maschili, oggi sono protagonisti dei look femminili
- ENTERTAINMENT
TIFF Tribute Awards 2025, i look più belli
Il Toronto International Film Festival non è solo cinema. È anche red carpet e stile. La prova? I TIFF hanno trasformato la città canadese in un crocevia scintillante di star
- beauty
Effetto Biondo, i look baciati dal sole delle star
I capelli sunkissed conquistano l’autunno-inverno 2025. Chiome che profumano di miele, ambrate o dorate, spiccano su red carpet e teste coronate
- fashion
Back to school, la tendenza da primo giorno di scuola
Questo autunno-inverno va in scena la moda "scolastica"
- fashion
Il saluto discreto a Giorgio Armani
I funerali privati oggi a Rivalta, in provincia di Piacenza, paese d'origine dello stilista. Riposerà nella cappella di famiglia accanto ai suoi affetti più cari
- fashion
Sempre più esposte e ostentate. Come indossare le mutande a vista
Dai boxer che fanno capolino dai jeans, allo slip al posto di pantaloni e gonne
- Fashion
Il potere di un capo: la giacca Armani
Destrutturare il capo maschile e renderlo icona di empowerment femminile
- entertainment
Hugh Grant e Colin Firth: 65 anni di rivalità a suon di stile (british)
I due attori spengono le candeline a un giorno di distanza l’uno dall’altro e rappresentano ancora la quintessenza del fascino british, tra film iconici e una rivalità che non smette di divertire
- ENTERTAINMENT
Chi è Alexandra Saint Mleux, la fidanzata di Leclerc che ha fatto impazzire Monza
Al Gran Premio di Monza, i riflettori non si sono concentrati solo sulla pista. È stata la fidanzata del pilota della Ferrari a conquistare la scena
- X-STYLE PER CLARINS
La “migliore gioventù” in un siero iconico. Dalla ricerca, il segreto per una pelle levigata e radiosa nel tempo
X-Style per Clarins
- lifestyle
Con Hermèstories il mondo di Hermès arriva a teatro
Per la prima volta a Milano, la storia di Hermès sale sul palcoscenico. Al Franco Parenti il pubblico è invitato a scoprire i segreti della maison francese. Un viaggio ironico e surreale alla scoperta di un savoir faire unico