Library Hotel, il lusso che profuma di carta e inchiostro
Dalle coste italiane ai deserti marocchini, passando per le città più cool del mondo, i library hotel celebrano l’arte del tempo lento, luoghi dove il libro è protagonista
Il vero lusso oggi è prendersi il tempo per leggere.
Non stupisce quindi che gli hotel con biblioteca siano diventati le nuove mete chic del turismo culturale.
Luoghi in cui il comfort incontra la magia dei libri, trasformando il soggiorno in un viaggio tra pagine di carta e design.
Ecco qualche consiglio per un relax di fine estate.
Gladstone’s Library – Flintshire, UK
Un gioiello vittoriano nel cuore del Galles, unica biblioteca residenziale del Regno Unito.
Camere intime e più di 250.000 volumi disponibili, per notti passate tra velluto e scaffali di legno.
Qui ogni ospite si può sentire parte di un club letterario d'élite.
The Literary Man – Óbidos, Portogallo
In un borgo medievale da cartolina, questo hotel custodisce oltre 65.000 libri.
Ogni stanza ha scaffali che trasformano le pareti in una piccola libreria personale.
Il ristorante propone piatti ispirati ai grandi autori portoghesi.
Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel – Amalfi, Italia
Un ex convento del XIII secolo affacciato sulla Costiera Amalfitana, oggi resort di lusso.
La biblioteca storica, ricca di codici e volumi rari, dialoga con terrazze mozzafiato e suite contemporanee.
Qui si legge tra affreschi e profumo di limoni, sospesi tra mare e cielo.
Royal Mansour – Marrakech, Marocco
Un palazzo da fiaba voluto dal re del Marocco, che custodisce una delle biblioteche più scenografiche al mondo: marmi intarsiati, boiserie, tappeti persiani e scaffali che custodiscono manoscritti preziosi.
Un’oasi per chi ama i libri!
Shiba Park Hotel – Tokyo, Giappone
Minimalismo giapponese e passione letteraria si incontrano in questo hotel a due passi dalla Tokyo Tower.
La biblioteca, con opere in più lingue, è pensata per favorire lo scambio culturale tra ospiti internazionali.
Un’esperienza “zen” dove i libri diventano compagni di viaggio.
