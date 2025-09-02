Le 5 mostre d’arte (in tutte le sue forme) da non perdere in autunno
Le spennellate di Pollock, gli scatti di Man Ray, la moda di André Leon Talley e il mito di Harry Potter animeranno gli appuntamenti in programma da Milano a Verona, volando fino a Madrid e Atlanta
Arriva l’autunno, e con esso anche la voglia di ritornare al museo, dove perdersi nei corridoi dei palazzi d’epoca o nelle enormi sale che ospitano opere più o meno conosciute. Si apre la stagione delle mostre e noi di X Style abbiamo selezionato i cinque appuntamenti da annotare, in un viaggio ideale che parte da Milano, passando per Verona, volando fino a Madrid e Atlanta, per chi ha intenzione di regalarsi ancora una vacanza dopo la fine dell’estate. Ce n’è per tutti i gusti, dalle spennellate di Pollock agli scatti di Man Ray, senza dimenticare la moda e il cinema. Ma c’è un appuntamento che è decisamente il più atteso, non solo dai fan: quello dedicato a Harry Potter.
1 Harry Potter™: The Exhibition – Milano
Per chi è cresciuto a “pane e magia”, Harry Potter™: The Exhibition è il posto giusto dove immergersi. Si tratta di una mostra progettata per essere esplorata attraverso la vista, il suono, il tatto e persino l'olfatto. Dopo essere passata da Atlanta, Parigi, New York, Barcellona, Boston e San Paolo, dal 19 settembre al 6 gennaio arriverà negli spazi espositivi del The mall di Milano. Un’esperienza interessante non solo per gli appassionati del maghetto di Hogwarts che da venticinque anni è un trionfo letterario e cinematografico, ma anche per chi ama il cinema. Qui, infatti, è possibile avere informazioni sul dietro le quinte della saga di J.K. Rowling interpretata dal protagonista Daniel Radcliffe, toccare con mano oggetti e costumi di scena originali e muoversi attraverso ambientazioni del film ricreate per un viaggio interattivo tra la Capanna di Hagrid e la lussureggiante serra di Erbologia, tenendo sempre d'occhio i draghi annidati, le bestie fantastiche e i Molliccio nascosti. Per i più intraprendenti sarà anche possibile, grazie a uno speciale braccialetto che consente di entrare in relazione con l’esposizione, cimentare le proprie abilità con la bacchetta, con le pozioni magiche e nel Quidditch, lo sport immaginario praticato nel mondo di Harry Potter.
2 Vida Detenida di Pedro Almodóvar - Verona
Sempre per i cinefili, ma anche per gli amanti della pura fotografia, dal 20 settembre al 20 ottobre negli spazi de Il Meccanico a Verona approda Vida Detenida di Pedro Almodóvar. Il progetto, nato in esclusiva assoluta per l'Italia nell’ambito dell’ottava edizione del festival Grenze Arsenali Fotografici, raccoglie una serie di scatti realizzati dal regista spagnolo, che dalla macchina da presa passa a quella fotografica. Lontano dal set e dai fasti dei red carpet, Almodóvar usa l’obiettivo per trasformare oggetti comuni - bicchieri, fiori, piatti, utensili - in simulacri, feticci carichi di memoria. “Per iniziare a fotografare a casa e farsi catturare dalla pratica, è necessario sentirsi soli”, ha spiegato il regista. Si tratta di still life di oggetti quotidiani rubati alle sue scene e reinterpretati nella quiete domestica. “Le nature morte sono una forma pagana di altare che riverisce e venera gli oggetti”, ha aggiunto Almodóvar. Così la bellezza del quotidiano si fa sacra, precaria e mai consolatoria.
3 Man Ray, Forme di Luce – Milano
Non un regista, ma un mostro sacro della fotografia. Per i veri appassionati, sarà a Palazzo Reale di Milano dal 24 settembre all’11 gennaio 2026 la mostra Man Ray, Forme di luce.
La retrospettiva permette al pubblico di ripercorrere le tappe biografiche e della carriera di Man Ray, uno dei grandi protagonisti dell’arte del XX secolo, tra i primi a utilizzare la fotografia come un medium creativo, realizzando opere emblematiche che sono entrate a far parte della storia dell’arte del Novecento. In esposizione ci sono materiali originali, stampe vintage, negativi, collage e documenti. Il percorso parte dalla sua nascita, nel 1890 a Filadelphia, passando attraverso il contatto con gli ambienti newyorkesi dove l’artista scoprì le avanguardie europee e strinse amicizia con Marcel Duchamp, fino all’approdo parigino, dove venne accolto dai poeti André Breton, Louis Aragon, Paul Éluard e dove incontrò la cantante e modella Kiki de Montparnasse, sua amata e musa. E poi ancora, il contatto con il mondo della moda, l’invenzione delle sue “rayografie” - simili a radiografie degli oggetti - e l’uso sistematico della tecnica delle “solarizzazioni” in camera oscura.
4 André Leon Talley : Style Is Forever - Atlanta
E proprio alla moda ci porta la quarta mostra che abbiamo selezionato: André Leon Talley : Style Is Forever dal 15 ottobre fino al 1 marzo 2026 allo SCAD Museum di Atlanta. Un percorso che racconta la storia e i look eccentrici del guru della moda che ha iniziato la sua carriera con Diana Vreeland al Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, ha toccato con mano la cultura pop di Andy Warhol e ha approfondito la cultura della moda con Anna Wintour a Vogue. La mostra presenta circa 70 look della collezione personale di Talley, tra cui capi prêt-à-porter e haute couture indossati ai leggendari Met Gala e nei parterre modaioli firmati da stilisti come Tom Ford, Ralph Rucci, Manolo Blahnik e Dapper Dan, insieme con preziosi ricordi e opere d'arte di amici come Diane von Furstenberg e Karl Lagerfeld.
Poco prima di morire, nel 2022, Talley disse: “Vorrei essere ricordato come qualcuno che ha fatto la differenza nella vita dei giovani, che li ha incoraggiati e insegnato loro a perseguire i loro sogni e le loro carriere”.
5 Warhol, Pollock and other American spaces - Madrid
Dopo il cinema, le foto e la moda, è il turno della cara vecchia pittura. Il Museo Nacional Thyssen-Bornemisza di Madrid ospita la mostra Warhol, Pollock and other American spaces dal 21 ottobre al 25 gennaio 2026, chepresenta il lavoro di Andy Warhol e Jackson Pollock esplorando l’arte dei due grandi protagonisti della scena artistica del XX secolo, ma anche il rapporto tra loro. Come l’ossessione di Warhol per Pollock, e la brama di avere le sue opere nella propria vasta collezione d'arte. Il museo accosta le opere pop di Warhol e quelle astratte di Pollock accanto ad altri artisti dell’epoca, tutti diversi, ma in realtà uniti dall'interesse per il cambiamento nella tradizione pittorica, tra la rivisitazione del concetto di spazio e il suo uso come luogo di occultamento e stratificazione. A metà strada tra astratto e figurativo.
Leggi anche:
Maria Antonietta, a Londra va in mostra la regina più alla moda
Contenuti consigliati
- Entertainment
Venezia 2025, settima giornata: Marc by Sofia, il documentario che incanta la Laguna
Sofia Coppola e Marc Jacobs conquistano. Moda, amicizia e un debutto da applausi
- fashion
Chloe Malle, chi è la nuova erede di Anna Wintour
La 39enne giornalista newyorkese succederà ad Anna Wintour come Head of Editorial Content di Vogue Us: un passaggio di testimone storico
- X-STYLE PER LEXUS
Lexus al Lido, tre motorizzazioni, due valori un unico obiettivo: making luxury personal, ovvero far scegliere al cliente la soluzione più adatta al suo stile di vita
X-Style per Lexus
- Entertainment
La saga dei Beckham: vacanze italiane tra sorrisi e mistero
Victoria rende pubblico l'album delle vacanze di famiglia
- beauty
Skin-cycling, la tecnica che aiuta a combinare gli attivi senza irritare la pelle
Meglio optare per un appoggio gentile alla skincare
- fashion
Fiocchi, la tendenza per un autunno-inverno bon ton
La stagione fredda si prospetta all’insegna di un’allure childish e rètro
- Entertainment
Venezia 2025, sesta giornata: Amanda Seyfried, Dwayne Johnson, Emily Blunt e il Leone d’Oro a Kim Novak
La Mostra del Cinema di Venezia entra nella sua seconda settimana con un parterre di star d’eccezione
- X-STYLE PER LEXUS
Nuova Lexus ES protagonista al Lido: tra sogno, cinema e silenziosa eleganza
X-Style per Lexus
- beauty
J-Beauty, ecco perché la beauty routine giapponese è destinata a conquistarci
I trattamenti made in Tokyo trasformano la cura della pelle in un rituale zen
- entertainment
Venezia: la palette di colori che strega il Lido
Il tappeto rosso della Mostra del Cinema di Venezia è stato un vero laboratorio cromatico. Le celeb hanno trasformato le scale del Lido in una passerella di tendenze, alternando total black e nude couture
- Lifestyle
Festival e concerti d’autunno: gli appuntamenti da non perdere in Italia
Ci si prepara a una nuova stagione di spettacoli
- fashion
Come indossare i pantaloni cargo: 6 outfit streetstyle da copiare
Nati come capo militare, i pantaloni cargo tornano in auge per l’autunno 2025: ecco alcuni abbinamenti per outfit ideali da mattina a sera
- lifestyle
Ripartire a settembre: 10 corsi e hobby per ricominciare con creatività
Dal laboratorio di ceramica all’arte digitale con l’AI: 10 attività insolite e stimolanti per trasformare settembre in un mese di nuove passioni
- entertainment
Venezia 82, giorno 5: Jude Law diventa Putin
Eleganza maschile e riflessioni sul potere
- lifestyle
Maria Antonietta, a Londra va in mostra la regina più alla moda
Sovrana (anche) di eleganza, Maria Antonietta è protagonista dal 20 settembre al Victoria and Albert Museum di Londra. Dopo oltre due secoli dalla sua morte, “L’Austriaca” detta ancora tendenza
- entertainment
Venezia 82, Giorno 4: il mostro più bello del cinema si chiama Jacob Elordi
L'attore australiano incanta il pubblico: a Venezia un Frankenstein dal fascino dirompente
- Living
Appuntamenti di design: gli eventi imperdibili di settembre
Dalla Paris Design Week a Cersaie, passando per Londra, Venezia e Verona: ecco tutti gli appuntamenti da segnare in agenda per chi vive di architettura, creatività e innovazione
- entertainment
Venezia 82, giorno 3: la prima volta di Julia Roberts fa discutere
L’attrice, protagonista del nuovo film di Luca Guadagnino, è la regina incontrastata della terza giornata di Mostra del Cinema
- fashion
Moda e cinema, le campagne del prossimo autunno sono un omaggio alla settima arte
Da Emporio Armani a Tom Ford e Ferragamo: le campagne fashion che domineranno l’estetica della prossima stagione sono puro cinema
- beauty
Emma Stone a Venezia, perché il suo pixie cut è il taglio della stagione
Pratico, facile da gestire ed estremamente cool: i capelli corti sfoggiati da Emma Stone al Festival di Venezia sono l'emblema del Whimsical
- beauty
Pistacchio, matcha e vaniglia, le fragranze del back to the city sono invitanti come dessert
Conquistano grazie ad accordi zuccherini che fanno venire l’acquolina in bocca. Basta vaporizzarli per sentirsi subito di buonumore
- Living
Venezia segreta: i bacari dove brindare durante il Festival
Mentre sul Lido sfilano le star, nel cuore di Venezia il vero spettacolo si gioca nei bacari, le osterie tipiche dove si beve un’ombra di vino e si assaggiano i celebri cicchetti
- entertainment
Venezia 82: Emma Stone incanta, George Clooney dà buca (per ora). Il secondo giorno al Lido tra star, risate e riflessioni
Se Emma ha conquistato tutti con la sua solita grazia magnetica, Clooney ha dovuto dare forfait alla conferenza stampa per via di una sinusite. Speranze altissime, però, per vederlo sul red carpet in serata