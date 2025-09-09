Il Toronto International Film Festival non è solo cinema. È anche red carpet e stile. La prova? I TIFF hanno trasformato la città canadese in un crocevia scintillante di star

Appena archiviati i look da sogno della Mostra del Cinema di Venezia, il calendario delle celeb non concede pause. È già tempo di volare oltreoceano, perché i TIFF Awards 2025 hanno acceso le luci di Toronto, trasformando il festival canadese in un nuovo firmamento di stelle.

La kermesse, che ha appena inaugurato la sua edizione, è pronta a celebrare i film, le serie e i documentari più applauditi. Ma, come spesso accade, prima ancora che i premi vengano consegnati, a rubare la scena sono gli outfit delle star.

I look più belli

Il red carpet dei TIFF Awards ha già offerto i suoi momenti memorabili: dal romantico abito azzurro firmato Dior scelto da Anya Taylor-Joy al sofisticato trench-dress di Angelina Jolie.

La Jolie ha partecipato alla première mondiale di «Couture». Per l'occasione, Angelina ha optato per un approccio audace: un maxicappotto doppiopetto in lana marrone di Gabriela Hearst, indossato come un abito, con solo un paio di collant trasparenti e décolleté nere. Ha completato il look con gioielli Cartier.

TIFF Tribute Awards 2025, i look più belli









Play Zoom

Emily Blunt ha sfoggiato un look trasparente dall'effetto "wow" alla première di "The Smashing Machine", disegnato da Stella McCartney.

Una delle regine assolute di Hollywood, Jodie Foster ha incantato in versione total black di Saint Laurent.

Tra i look più fotografati anche l’eleganza classica di Daniel Craig e la disinvoltura impeccabile di Matthew McConaughey.

E se il festival è iniziato da pochi giorni e si concluderà il 14 settembre, una cosa è certa: lo spettacolo della moda a Toronto promette di regalarci ancora molte sorprese.