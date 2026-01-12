Parte Pitti Uomo 109: accanto a 750 brand c’è la novità del beauty di ricerca

Installazione Pitti 109 Ancient New Site - Courtesy Press Office

Da tutto il mondo arriveranno qui i buyer più influenti della moda e del lifestyle, per conoscere e toccare con mano le creazioni dei marchi scelti per questa fiera, che ha trasformato il capoluogo toscano nella capitale della fashion maschile di qualità. È qui che si incontrano domanda e offerta , per “creare opportunità concrete, soprattutto in un momento come quello attuale di indubbia trasformazione”, come spiega Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine.

Installazione Pitti 109 Ancient New Site - Courtesy Press Office

Qual è il tema dell’edizione 109

Perché la moda è prima di tutto ispirazione, ricerca, materiali e design, ma è fatta anche di connessioni tra creativi e brand, tra marchi e department store, ognuno con le proprie esigenze. Per questo il mondo del fashion è “motion”, in costante movimento tra passato e futuro, saper fare e distribuzione mirata.

Dunque “Motion” è il tema dell’edizione di quest’anno, che sconfina anche in “emotion”, divenendo flusso poetico e moto dell’animo. Suggestioni che si esprimono nella campagna pubblicitaria dell’edizione numero 109 di Pitti Immagine Uomo curata da Chris Vidal e Tuomas Laitinen, editor in chief e fashion director del magazine SSAW, che con i loro scatti hanno interpretato il tema, catturando l’attimo in movimento.