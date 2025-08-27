Taylor Swift e Travis Kelce presto sposi: l'annuncio del fidanzamento su Instagram
Dopo due anni di relazione che procede a gonfie vele, la superstar Taylor Swift e il footballer Travis Kelce sono ufficialmente fidanzati. Sui social un post della cantante rivela il grande evento. E i Swifties attendono con ansia il nuovo album della loro beniamina
La cantante Taylor Swift e il giocatore di football Travis Kelce sono ufficialmente fidanzati. Ed è la regina dell'Eras Tour a rivelare la notizia, pubblicando sui social un post dal contesto bucolico colmo di rose e dipinto di mille colori. La superstar della Pennsylvania è l'immagine della gioia abbracciata al thigt end dei Kansas City Chiefs. Lui, in perfetto stile rom com, si inginocchia davanti alla sua amata per chiederle la mano. Gli scatti incantano lo sguardo dei fan sulle note del brano So High School, firmato dalla futura moglie.
Nel susseguirsi di immagini iper-romantiche spunta un anello di fidanzamento che non passa inosservato: si tratta di un gioiello con diamante taglio miniera da 5 carati, detto stile Old Mine Cut (emerso nel 1700), disegnato dalla designer Kindred Lubeck con il suo brand Artifex Fine Jewelry. Un mega gioiello che dimostra tutto l’amore di Kelce per la sua Taylor.
La coppia è più innamorata che mai dopo due anni di relazione e l'autoironia che da sempre la caratterizza resta un elemento costante anche in questo caso. La caption del post, infatti, recita: "Your English teacher and your gym teacher are getting married". Tradotto: "La maestra di inglese e l'insegnante di ginnastica si sposano". L'arte paroliera della futura Mrs. Kelce le azzecca tutte. L'annuncio del grande evento avviene solo pochi giorni dopo quello del nuovo album dell'instancabile performer, intitolato The life of a showgirl e in uscita il 3 ottobre, andato in scena durante una puntata del podcast New Hights, capitanato dal fratello di Travis, Jason.
Galeotto fu l'Eras Tour
Taylor Swift è reduce da una lunghissima serie di sfavillanti tappe in tutto mondo legate al coinvolgente Eras Tour. Durante una di queste, precisamente quella di Kansas City (una città a caso…) si dice che l'aitante player di football, così tanto intenzionato ad uscire con la Superstar, si sia spinto al punto di regalarle un braccialetto con il suo numero di telefono. Che dire? Bravo Travis! Da quel momento non sono mancate le apparizioni della coppia, fuori e dentro i social, dimostrandosi totalmente fell in love. Uscite dai ristoranti, momenti casalinghi, lei sempre presente alle partite di lui e lui danzante sulle note di lei nei concerti in cui Taylor si esibisce splendida in costumi mozzafiato. È rimasto impresso nella mente dei fan il bacio appassionato che i due si scambiano dopo al Super Bowl dei Chiefs, mandando le più romantiche in visibilio.
Nessun ulteriore dettaglio è stato ancora svelato su quello che sicuramente sarà uno degli eventi più attesi dei prossimi mesi. Non ci resta che aspettare e vedere cosa ci riserverà questa coppia così glamour. Sono lontani i tempi in cui Taylor lanciava frecciatine agli ex fidanzati attraverso parole e note dei suoi brani, molto spesso ispirati alle proprie esperienze personali. Vi ricordate il brano Champagne problems, tratto dall'album Evermore del 2020, in cui Taylor racconta la storia di una donna che rifiuta una proposta di matrimonio a causa di problemi legati alla salute mentale? Oppure l'album The Tortured Poets Department? Ora è solo tempo di Travis e di fiori d'arancio!
